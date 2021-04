“Satanás” amenaza de muerte al conserje de Gobernación

Percy Aguirre Ríos, conserje de la oficina de Gobernación del Gobierno Regional Huánuco (Gorehco), aseveró que Romel Alvarado Loarte, conocido como “Satanás” y sobrino del gobernador Juan Alvarado Cornelio, le amenazó de muerte la mañana del 29 de marzo, en la sala de espera de gobernación.

Aguirre contó que Romel, tras dialogar con Roberto López Cahuaza, director de Recursos Humanos del Gorehco, se acercó a él y le reclamó sin motivo alguno, sobre varios temas, para luego advertirle que tenga cuidado sobre lo que dice y hace.

“Percy, conmigo vas a tener cuidado. Para empezar, yo soy terruco y camino con gente brava y cualquier cosa te puede pasar”, fueron las palabras amenazantes que según el denunciante recibió de “Satanás”. Ante la amenaza, Percy dijo que quiso golpear a Romel, porque a pesar que es familiar del gobernador, no puede amenazar con atentar contra su vida.

Aguirre Díaz contó también, que Alvarado Loarte sería el personaje que hace y deshace en el Gobierno regional, pues de manera constante, sostiene reuniones con la gerente general y con otros funcionarios. “Él ingresa con su carro a cualquier hora, y a veces se lleva a los funcionarios de la sede central”, precisó.

Añadió, que su familia es víctima de la COVID-19 y tiene postrada en cama a su madre. “Si continúan las hostilizaciones de parte de Romel, me veré obligado a renunciar a mi trabajo, porque no puedo permitir que me amedrente un matón”, fustigó Aguirre Díaz.

