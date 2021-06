Scarlett Johansson, se bautizó como una de las actrices más queridas de Hollywood al ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Durante más de una década, luego de integrar diversos proyectos, le llegó el turno de protagonizar su primera película: Black Widow, que llegará a los cines y Disney+ el 9 de julio. Con este protagónico, Scarlett Johansson: Black Widow se despide de Marvel.

Mucho se ha hablado acerca del futuro de la actriz dentro de la franquicia y ahora sabemos que finalmente será lo último que haga como la superheroína.

“En el thriller de espías de Marvel Studios ‘Black Widow’, Natasha Romanoff se enfrenta a las partes más oscuras de su libro mayor cuando surge una peligrosa conspiración vinculada a su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejaron a su paso mucho antes de convertirse en Vengadora”, dice la sinopsis oficial del film.

En Good Morning America de ABC lo dijo todo

El rumor de su despedida creció cuando se refirió a la cinta que lanzará y dijo: “Nunca estaré lista para no ser parte de esto. Siempre serán familia. Nunca me sentiré lista para no participar porque odio sentir que me estoy perdiendo cosas con ellos”. Para despejar cualquier duda, el lunes por la mañana apareció en el programa Good Morning America de ABC y sentenció lo que sucederá con ella en el MCU. Scarlett Johansson con “Black Widow se despide de Marvel.

Creo que es agridulce. He tenido una década increíble trabajando con mi familia Marvel. Voy a extrañar no verlos cada 18 meses o dos años, como ese tipo de hitos que siempre espero con ansias”, comentó. Luego de las primeras sensaciones, continuó: “Pero me siento muy orgullosa de esta película y creo que es genial tener una nota alta. Esta película es tan diferente de cualquier otra película de Marvel que hayamos hecho hasta ahora, así que sí… como dije, es agridulce”.

Por último, dejó un consejo para los fans por los spoilers:”Estoy como, ‘Realmente no quieres saber’. Hay tan poca sorpresas en estos días, solo ten paciencia y siéntate a ver la película y disfruta del viaje. Y esta película definitivamente está llena de muchas sorpresas”. La actriz tendrá su momento para descansar y tomar otros proyectos, pero tal vez en el futuro vuelvan a aparecer los rumores de un regreso, tal como sucedió con Robert Downey Jr. y Chris Evans.