El partido que abrió los telones, fue el de Bolivia vs. Uruguay. El elenco altiplánico cayó en la última jornada frente a la “bicolor”, por lo que esperaba recuperar puntos en su casa, el Hernando Siles de La Paz. Si bien no fue un duelo sencillo, supieron cómo adelantarse rápido a los “Charrúas”, encaminando un nuevo triunfo en condición de local por 3-0.

El siguiente cotejo en dar inicio, fue el de Perú vs. Venezuela. La “vinotinto” había demostrado ser fuerte en su estadio y requería los puntos para salir del último lugar en la tabla. Sin embargo, el elenco de Ricardo Gareca rompió su maleficio en tierras llaneras y sacó un triunfazo por 2-1 con goles de Lapadula y Cueva que lo ubican en el quinto lugar.

Colombia y Paraguay se vieron las caras en Barranquilla. Pese a intentar de todas las formas, y terminar jugando con hombre de más, el equipo de Reinaldo Rueda no pasó del empate sin goles ante la Albirroja. Ambas selecciones sumaron su quinto partido al anotar en las Clasificatorias.

El “Clásico Sudamericano” entre Argentina vs. Brasil gozó de muchas emociones, más no de goles. El marcador no se movió en San Juan, resultado que dejó a la “Albiceleste” con pie y medio en Qatar 2022.

Finalmente, la jornada culminará con el choque de Chile y Ecuador. El segundo está con 20 puntos en la tabla de posiciones, a cuatro de distancia de la “Roja”. Si bien están en zona de clasificación, no dejarán pasar la oportunidad de seguir acumulando puntos a favor.

Tabla de ubicaciones

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS