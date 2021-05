Reynaldo Pérez Rivera (21) resultó sentenciado a cadena perpetua luego de ser hallado responsable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en agravio de una menor de 11 años. La decisión resultó dada por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco.

El hecho ocurrió el 18 de octubre de 2019 en la vivienda de su hermana mayor, en el lugar denominado Pampamarca en el distrito de San Pablo de Pillao, cuando el sentenciado aprovechó que la pequeña estaba sola alimentando a los animales.

La pequeña relató lo sucedido en entrevista única de cámara Gessell “Salí de casa a dar de comer al chancho (a unos 40 metros aproximadamente) y ahí me agarró del brazo, a jalones me llevó y me abusó” contó la víctima entre lágrimas.

El depravado tapó la boca de la menor con un trapo para evitar que gritara y pidiera auxilio, luego abusó de ella de todas las formas. La pequeña avisó de lo ocurrido a su hermana, ante lo cual fue a encarar al sujeto, por cuanto era su vecino.

Los padres del agresor habrían tratado de sobornar a la hermana de la víctima con 200 soles para no denunciarlo, ella se negó y realizó la denuncia.

Tras las investigaciones, el 13 de febrero del 2020 resultó capturado en mérito a una orden de detención preliminar y recluido en el penal.

Durante el proceso, el sujeto manifestó que era su enamorada y que no sabía de su edad, sin embargo, durante el juicio descartó dicha versión.

