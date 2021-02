“Si no respetan la cuarentena, esta será larga”, indican especialistas

Con la llegada de la nueva variante británica, el mes de enero fue el más crítico de la segunda ola del COVID-19. Se registraron más de 8449 fallecidos en comparación a los 2655 que se consignaron en diciembre último, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Se cerró el primer mes del 2020 con 848 decesos por toda causa, directa o indirectamente por el COVID-19, también precisa el Sinadef. Esto a modo de ejemplo equivale a la caída diaria de 5 aviones con 180 pasajeros.

Para Miguel Palacios Celi,decano del Colegio Médico, el error que se cometió fue esperar las reuniones de diciembre y no actuar. “Enero ha sido un mes muy crítico, porque no hubo plan de contención. Esperamos ver los efectos de las fiestas de diciembre y no se calculó que podían estar circulando las variantes que eran más contagiosas. Gran parte de enero nos agarró sin reacción. Este mes hemos tenido 21 médicos fallecidos”, precisó.

Los contagios pasaron de 2.000 a 7.000 casos diarios en enero. A diferencia de diciembre cuando se reportaban entre 2.000 y 3.000 casos al día.

Por otro lado, desde inicios de diciembre hasta la quincena de enero la ocupación de las camas UCI fue muy acelerada siendo la brecha de solo 4% de disponibilidad, según Susalud.

Estas últimas cifras provocaron la decisión de un nuevo confinamiento para reducir las pérdidas humanas y no se afecte la economía. Si bien se vio un acatamiento general en el primer día, el reto se verá hoy.

El presidente Francisco Sagasti señaló que esta segunda cuarentena total permite que sigan las actividades esenciales; así como atiende la salud física y mental de las personas, permitiendo compras de abastecimientos indispensables, asistir a consultas o tratamientos médicos, y salir de su casa por una hora diaria.

Para el epidemiólogo Antonio Quispe, esta nueva variante es 70% más contagiosa e incluso 30% más letal. “Una cuarentena laxa le va hacer cosquillas a la segunda ola, no va ayudar nada”.

Dijo que se necesita una cuarentena estricta para cortar la transmisión como se ha demostrado en Alemania, Canadá, Reino Unido y reemplazar las mascarillas de tela por respiradores (N95, KN95) o mascarilla de tela y una quirúrgica para una mayor protección de la población.

“Estas nuevas variantes son mucho más difíciles de controlar que el virus que vino de la cepa de Wuhan, se requieren medidas más efectivas para el control. De lo contrario, los casos y fallecidos van a seguir disparándose”, destacó.

El resultado de la cuarentena se va a ver en los próximos 10 o 15 días. Para el científico Ragi Burhum, el resultado final deberá ser la reducción de las muertes diarias por COVID-19.

“La cuarentena va a ayudar a los servicios sanitarios. De alguna u otra manera reduces movilidad y tienes por lo menos un porcentaje que está acatando; es demasiado probable que la curva de contagio se reduzca”.

Pero ¿se va a extender la cuarentena más de 2 semanas? Burhum dijo que en una cuarentena focalizada es indispensable saber y comunicar en dónde estás y tu meta. En ese sentido, dijo que se debe publicar cómo van los indicadores por región y el rango que se debe llegar para no estar en cuarentena.

Hospitalizaciones

En cuanto a hospitalizaciones hubo un descenso en la cuarta semana de enero, del 22 al 28, pues se registraron 514 ocupaciones adicionales a nivel nacional a diferencia de la tercera semana de enero con 1.704 ocupaciones más.

“ UCI la situación es critica porque las camas y la ocupación están al borde; en cambio en hospitalización hay camas todavía, la oferta es buena, pero por detrás la ocupación tiene un crecimiento muy acelerado”, señaló el ingeniero Juan Carbajal, integrante del Open Covid Perú.

Carbajal recordó que la ocupación de camas de hospitalización a nivel nacional subió del 26% al 61% desde el 24 de diciembre hasta al 24 de enero.

En tanto, el ingeniero Rodrigo Parra señaló que en los últimos días las hospitalizaciones diarias se han reducido 86 en promedio en los últimos 6 días, comparadas a las más de 260 diarias hace una semana. “Hay una reducción, pero es muy pronto para ser concluyente”.

También dijo que la positividad se ha estabilizado en 17.9%. “La positividad estuvo aumentando desde el 15 de noviembre, pero en la ultima semana se mantuvo en 17%”.

Finalmente, el investigador de datos Víctor Vargas destacó que tras la llegada de la variante se aceleró el proceso de la segunda ola y se registró picos de contagio el 15 de enero para Lima y el norte, y el 20 de enero para el resto del país.

Destacó que después de la quincena ha venido un descenso de los indicadores, pero es muy lento. Según dijo, esto se ha visto con la reducción de las hospitalizaciones en EsSalud el pasado 21 de enero. Vargas señaló que la cuarentena va a acelerar este proceso de descenso, pese a que todavía siguen las actividades económicas.

Finalmente, Palacios Celi explicó que la cuarentena ayudará siempre y cuando las personas se cuiden y no se aglomeren.

Ya reparten alimentos para ollas comunes y comedores

Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, entregó en Carabayllo víveres para brindar soporte alimentario a las personas vulnerables que participan de los comedores y ollas comunes durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Bermúdez refirió que en este distrito se entregaron 20 toneladas de alimentos.

En total, según la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Silvana Vargas, se distribuirá 94 toneladas para 560 comedores populares y 488 ollas comunes de Carabayllo, Independencia, Santa Rosa y Villa María del Triunfo.

Con ayuda de las Fuerzas Armas se viene distribuyendo arroz, aceite, menestras, conservas de pescado y leche. La idea es que los municipios repartan todo sin problemas.

Evolución de la pandemia en enero con referencia a casos, decesos y positividad

