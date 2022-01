Solicitan apoyo para limpieza de la escalera 6 de La Esperanza

El habitante del sector La Esperanza Benilo Quijano Serna solicitó al alcalde provincial de Amarilis el apoyo para limpiar la escalera 6 de este sector, ya que se acumula una gran cantidad de desechos que obstaculizan el paso.

“Estamos solicitando el apoyo para que nos ayuden con la limpieza de la escalera 6, yo he subido y he encontrado preservativos, la maleza está tapando, yo he limpiado un poco, pero se necesita más apoyo la misma gente se está dedicando a limpiar porque no hemos visto apoyo de las autoridades”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que con el apoyo de la municipalidad estos espacios se pueden recuperar y embellecer para ofrecer una mejor transitabilidad a los habitantes del sector.

“Quisiera conversar con el señor alcalde, estoy seguro de que sí nos puede ayudar, porque ese señor ha estado trabajando por el pueblo, ya nosotros como comunidad no nos damos abasto con la limpieza que requiere”, refirió.

Quijano Serna exhortó a las autoridades a cumplir con el aseo y mantenimiento de estas zonas, que forman parte de la responsabilidad de las municipalidades.

“Esto es responsabilidad de ellos deben estar pendiente del aseo y mantenimientos de los espacios públicos de la ciudad, nosotros como vecinos podemos colaborar, pero tiene que ser una responsabilidad compartida”.

Finalmente, manifestó que para el día de hoy varios habitantes del sector intentarán nuevamente conversar con el alcalde de Amarilis hasta obtener una respuesta.