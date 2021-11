‘Spider-Man: No Way Home’ durará un poco menos que ‘Avengers: Endgame’ 2 horas con 39 minutos

Será el próximo 17 de diciembre cuando por fin llegue a los cines de todo el mundo Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch y Alfred Molina, entre otros.

Esta tercera entrega de la saga dirigida por Jon Watts es quizás una de las cintas en las que más hermetismo ha habido por parte de Sony y Marvel Studios; en consecuencia, las supuestas filtraciones, rumores y teorías están a la orden del día, siendo una de las más fuertes la aparición de los anteriores Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Mucho se ha dicho que esta película reunirá a los tres Hombre Araña del cine y, aunque ha habido indicios de que así será para explicar el multiverso, esta información sigue siendo rumor pese a que ya se confirmaron a algunos villanos que estuvieron en las películas anteriores dirigidas por Sam Raimi y Marc Webb, como el Duende Verde, Octopus o Elektro.

A poco más de un mes del lanzamiento de la tan esperada película, Sony sólo ha lanzando un trailer, aunque se espera que el segundo salga en noviembre.

Respecto de los rumores, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, declaró la semana pasada que las especulaciones sobre No Way Home le resultan muy graciosas.

“Muchas de ellos son ciertas y muchas otras no lo son. El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas de querer que la gente se emocione con la película que recibe, y que no se decepcione por una película que no recibe”, dijo el ejecutivo durante una entrevista con Empire.

Por qué durará tanto de Spider-Man: No Way home

Hasta ahora, como mencionamos, han sido teorías que circulan en redes sociales provenientes de periodistas, filtradores y supuestas personas que están en la grabación; sin embargo, hay algo que sí está casi confirmado: la duración de esta tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland.

De acuerdo con el sitio The Direct, un portal que vende entradas de cine en Brasil (Ingresso) habría filtrado por el error el tiempo que durará la cinta. Según dichos datos, Spider-Man: No Way Home tendrá una extensión de 2 horas con 39 minutos, conviertiéndose así en la segunda película más larga del UCM, la primera es Avengers: Endgame, que duró poco más de 3 horas debido a que representaba el final de la Fase 3.

Algunos medios especializados detallan, que no es posible que una película, que gira en torno de un sólo superhéroe pueda ser tan larga. Intuyen que en efecto sí habrá un multiverso que explotar con los dos Spider-Man anteriores. Así como los villanos de las sagas anteriores e incluso la incursión de otros personajes. Como el Daredevil de Charlie Cox. Quien dio vida al llamado Diablo de Hell’s Kitchen, en la serie de Netflix, o Venom interpretado por Tom Hardy.