Ganadores de concurso empezaron a trabajar el 1 de octubre

Personal ganador del concurso de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gorehco; denuncian la suspensión del concurso en esta institución.

Susy Espinoza Rodríguez, trabajadora, informó que con fecha del 07 de octubre salió una notificación; donde se anuncia un proceso de nulidad del concurso.

“Estamos trabajando desde el primero de octubre, y ayer nos dijeron que ya no tenemos acceso a nuestras labores; el proceso del concurso está anulado. Me acerqué para conversar con el director y no hemos podido localizarlo”, expresó.

Por su parte, Ines Salazar Cruz, trabajadora afectada, señaló que la notificación indica el inicio de un proceso de nulidad.

“El concurso no está anulado. Sin embargo, nos han prohibido la entrada a la institución. En la página web están los resultados, la resolución no tiene sustento legal que argumente la anulación del concurso”.

Salazar Cruz, detalló que un total de 28 plazas se verán afectadas con esta medida; anunció el accionar legal sobre esta notificación.

“Vamos a tomar acciones legales porque esto no se puede quedar así; mientras permitamos que pisen nuestros derechos, cosas como estas seguirán ocurriendo”, expresó.

Finalmente, aseveró esta medida tiene como objetivo excluir a los postulantes ganadores para ingresar a personal allegado a los gerentes.

“Son favores políticos que ellos quieren hacer, en el expediente dice que uno de los jurados fue presionado políticamente; y ahora quieren suspendernos”.

Resolución de nulidad

Cabe destacar que de acuerdo a la Resolución N° 222-2020 suscrita por el director regional de Transportes y Comunicaciones; se resuelve disponer el inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la convocatoria de personal; bajo el régimen especial del CAS (Primera convocatoria 2020).

Se indica que para dicha decisión se tomó en consideración una serie de denuncias de concursantes; quienes aseguraron la existencia de irregularidades en el proceso de selección de dicho personal.

