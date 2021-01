Telegram reporta descarga masiva de la aplicación

La aplicación que está causando revuelo luego que WhatsApp modificará sus condiciones y políticas, es Telegram que ha reportado en tan solo 72 horas la descarga de la aplicación para 25 millones de usuarios y continúa incrementándose.

El fundador de la aplicación rusa,Pável Dúrov, señaló que es muy posible que “estemos” ante la migración digital más grande de la historia de la humanidad.

indica que, a raíz de este fenómeno global, dos presidentes iniciaron sus canales en Telegram el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Estos mandatarios se unen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong y el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski.

Dúrovdijo sentirse honrado porque no solo los usuarios tienen cuenta de Telegram, sino también los líderes mundiales.

Finalmente aseguró que los canales de Telegram son la única forma directa para que los líderes de opinión se conecten de manera confiable con sus audiencias, ya que señala que su plataforma no utiliza algoritmos no transparentes para decidir si un usuario verá el contenido al que se suscribió o no.