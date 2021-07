La segunda temporada de la serie The Witcher, de Netflix, traerá nuevos cazadores de monstruos que se unirán a Geralt de Rivia (Henry Cavill). Uno de ellos, Vesemir (Kim Bodnia), será el centro de la película animada Nightmare of the Wolf, que presentó su primer tráiler completo hoy. The Witcher: Nightmare of the Wolf llegará a Netflix el 23 de agosto.

El filme nos trasladará al pasado, cuando los cazadores o witchers eran considerados rebeldes y deshonestos. Vesemir, actual mentor de Geralt y el brujo más experimentado del continente, era un joven aprendiz más, que escapó de una vida de pobreza para destruir monstruos por dinero.

Pero cuando un monstruo fuera de lo común empieza a aterrorizar un pequeño reino, Vesemir se involucra en una aventura un poco grande para él, y de paso nos descubre sus orígenes.

El tráiler

También une el mundo de The Witcher y el de la adaptación que Netflix hizo de la serie de anime Castlevania, que ya llegó a su cuarta y final temporada. ¿Cómo? Los actores de voz del anime (en inglés) darán las voces a Vesemir y otros personajes.

The Witcher: Nightmare of the Wolf llegará a Netflix el 23 de agosto, con la dirección de Han Kwang Il, quien también ha trabajado en Voltron: Legendary Defender y Mortal Kombat Legends, La leyenda de Korra, Avatar: La leyenda de Aang y Stitch! (E).