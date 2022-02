Todo listo para inicio de la etapa distrital

La Liga de Fútbol de Huánuco estableció todo lo relacionado al campeonato 2022 etapa distrital, en asamblea de delegados realizada el último viernes.

Uno de los principales temas aprobados fue la participación del León de Huánuco, pero le dieron un plazo prudencial hasta finalizar la primera rueda para que presente la constancia de refinanciamiento de su deuda otorgado por la FPF. El otro es la incorporación del club San Cristóbal que lo solicitó oficialmente junto con otros clubes, aprobado por mayoría.

El torneo se jugará con 10 equipos; se retiraron el América y Wander. Otros que solicitaron participación son Construcción Civil, Inter Bernabéu y León Junior.

Quedó establecido que el 6 de marzo arrancará el torneo y tendrá como escenario el estadio Heraclio Tapia, ya que el alcalde Villavicencio se comprometió a cederlo.

También se confeccionó el fixture, pero aún no están definidos los acuerdos complementarios, lo cual se verá en otra asamblea esta semana.

Finalmente, casi todos pagaron el derecho de participación y hasta el último día de febrero deben depositar una garantía de S/ 500.

Partidos de la primera fecha: Bielovucic vs. Grau UDH; Tarapacá vs San Cristóbal; Jorge Chávez vs Los Ángeles; Istap vs Unheval; G. Curasi vs León de Huánuco.