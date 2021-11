Todo lo que debes saber sobre la premiación “American Music Awards”

Cada día se dan a conocer más detalles de la próxima entrega de los American Music Awards en una ceremonia que será conducida por la rapera Cardi B y que tendrá lugar el 21 de noviembre en el Microsoft Theatre, de Los Ángeles.

Artistas como Diplo, Tyler the Creator, Mickey Guyton, Walker Hayes, Zoe Wees y la agrupación italiana Måneskin se unen a las participaciones de Olivia Rodrigo, Kane Brown, New Edition y New Kids on the Block.

Las uniones esperadas en el American Music Awards

El escenario de los premios será donde la banda BTS se acompañe de Megan Thee Stallion para el estreno mundial de sencillo “Butter”; de igual forma Carrie Underwood y Jason Aldean tendrán una sorpresa para sus seguidores. Otra de las uniones que más se esperan está protagonizada por Bad Bunny, Julieta Venegas y Tainy, quienes unirán sus voces para cantar el tema “Lo Siento BB: /”.

Las nominaciones están lideradas por la estrella de Disney Olivia Rodrigo con siete de ellas, entre las que se incluyen mejor artista revelación, mejor canción y mejor video. Le siguen de cerca el músico canadiense The Weeknd con seis y Doja Cat, Giveon y Bad Bunny, que empatan con cinco categorías en las que el público será el encargado de entregar los galardones de acuerdo a sus votos. El puertorriqueño es el artista latino más nominado para estos premios, haciendo espacio para el género urbano.

Una de las ternas más importantes y peleadas de la noche es la de artista del año, en donde compiten Olivia Rodrigo, Ariana Grande, BTS, Drake, The Weeknd y Taylor Swift. Aunque nada está decidido y todo puede pasar, fue Swift la que se la llevó el año pasado en su tercera presea consecutiva para esta categoría, aunque no pudo asistir a recibirla por estar regrabando la música anterior que perdió con su exdisquera.