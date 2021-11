Tom Holland y Zendaya hablan de su relación

Tom Holland y Zendaya son dos de los actores más populares en estos momentos. Él tiene varios proyectos en puerta con los que espera despegarse de la etiqueta de superhéroe, mientras que ella tiene pendiente la segunda parte de Duna – que la verá como protagonista.

Ambos están promocionando Spider-Man: Sin Camino A Casa que se estrenará en diciembre y que está causando mucha expectativa entre los fanáticos; especial aquellos que ya quieren comprobar si Andrew Garfield y Tobey Maguire tienen o no una participación. Pero además de sus respectivas carreras dentro y fuera del UCM, estos intérpretes están en la mira del público por su relación romántica.

Tal y como pasó con Andrew Garfield y Emma Stone en El Sorprendente Hombre Araña la química en pantalla entre Zendaya y Holland es muy fuerte y siempre ha llamado la atención. Desde el estreno de Spider-Man: De Regreso a Casa, se propagó el rumor de que eran, en realidad una pareja. Y, esto parecía confirmarse con sus constantes salidas. También los comentarios halagadores que siempre se hacían uno al otro. Sin embargo, nada era oficial y parecía que lo que en verdad tenían era una amistad, de mutuo respeto y admiración.

Después de muchos chismes y de especular relaciones con otros actores, en julio de este año su romance se confirmó luego de que unas fotos de ellos dos besándose en el auto de Holland se filtraran a la prensa. Aunque algunos todavía llegaron a pensar que podía tratarse de alguna escena para la última entrega de Spider-Man, pronto quedó claro no era así y que ahora el asunto era público. Técnicamente ninguno confirmó la relación, y no se sabe cuándo comenzó, pero mucho tiene que ver con el hecho de que ambos son personas muy privadas.

Tom Holland responde sobre Zendaya

Ahora que su relación quedó expuesta, ambos aprovecharon una reciente entrevista con GQ para hablar al respecto, pero no desde la perspectiva que los fans quieren, sino desde la molestia que significó para ellos que les tomaran fotos en un momento privado. La revista hizo un perfil completo sobre Tom Holland y ahí le preguntaron sobre Zendaya, a lo que él respondió:

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho es ahora un momento que se comparte con todo el mundo”.

“Siempre he sido muy inflexible sobre mantener mi vida en privado, porque ya comparto mucho de mi vida con el mundo de todos modos. Nos sentimos como si nos hubieran robado nuestra privacidad”.

Quien lo entrevista asume que la razón de la molestia es que ambos no estaban preparados para hablar de su relación de manera pública, pero Tom Holland básicamente le aseguró que no tiene nada que ver con estar o no listos, sino que simplemente no querían hacerlo para mantener su privacidad:

“No creo que sea sobre no estar listos. Es sólo que no queríamos. No es una conversación que pueda tener sin ella. Ya sabes, la respeto demasiado para decir…que esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos sobre qué es cuando ambos estemos listos para hablarlo juntos”.

Por su parte, Zendaya (quien fue entrevistada por teléfono para completar el perfil del actor) comentó:

“Fue un poco extraño y raro y confuso e invasivo. El sentimiento mutuo es que cuando realmente amas y te preocupas por alguien, algunos momentos o cosas, desearías que fueran tuyas. Yo creo que amar a alguien es algo sagrado y algo especial y algo que quieres tratar, pasar y experimentar y disfrutar entre las dos personas que se aman uno al otro”.