La pareja del momento ha dado mucho de que hablar en la prensa mundial, en estas últimas semanas. Un beso confirma el romance de Jennifer López y Ben Affeck. La actriz y cantante, que acaba de poner fin a su relación con Alex Rodríguez, planea regresar a Los Ángeles para vivir con Ben.

Se habrían separado hace 17 años

La relación entre Jennifer López y el actor Ben Affleck llegaba a su fin hace 17 años, cuando estaban a punto de casarse. Sin embargo, Jennifer rompió, este 2021, con quien salía hasta hace unos meses, el actor Alex Rodríguez. Y dos meses después de que saliera a la luz que la actriz del Bronx y Affleck habían vuelto, se daba a conocer un pequeño detalle: nunca habían perdido el contacto.

JLo plantea ir a Los Ángeles y dejar atrás su vida en Miami junto a sus hijos de 13 años, Max y Emme, para así no vivir una relación a distancia con Ben. Y es que ambas celebrities habían seguido comunicándose desde tiempo atrás, así lo confirma la entrevista de Affleck con The New York Times en 2020: él le enviaba correos electrónicos mientras ella estaba aún aclarando el fin de su romance con Alex Rodríguez en República Dominicana.

“Me mantengo en contacto periódicamente con ella”, dijo, él actor, que siente “mucho respeto por ella”, admiraba entonces el éxito de Jennifer y añadía que “es una jefaza”, al respecto de la película Estafadoras de Wall Street.

Una fuente cercana a ambos ha aclarado que los rumores de la posible pedida de mano entre ambos eran, simplemente, rumores. “Todos en el mundo de Jen y Ben serían muy felices si decidieran comprometerse y casarse. Todo eso sucederá de forma natural, al igual que su relación en la actualidad”, aseguraba a Hollywood Life.

“Es seguro decir que los sentimientos de compromiso están en el aire y sucederá cuando suceda. Pero Ben no lo va a hacer solo por hacerlo o si su familia quiere que suceda. Sucederá cuando ambos lo deseen”, aclaró, sin echar por tierra la posibilidad de que esto ocurra.

Un beso confirma el romance de Jennifer López y Ben Affeck , en la fiesta de cumpleaños de la hermana de la actriz, desde entonces han sido “inseparable” y Jennifer “nunca ha sido más feliz”, según reveló la fuente cercana a los actores a la revista.