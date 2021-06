Vasco Madueño rechaza participación de Guillermo Dávila en La Voz Perú

Tras confirmarse el ingreso del cantante venezolano al nuevo programa de Latina, su hijo Vasco Madueño expresó su rechazó a la participación de su padre en La Voz Péru.

A través de sus historias de Instagram, que fueron recopiladas por el programa Amor y fuego. El joven vocalista no dudo en criticar la ingreso del cantante venezolano al reality.

“Este hombre me arruinó la niñes. Ahora no puede dejar de hacerme la vida imposible nunca quiso afrontar las cosas cara a cara porque no deja de quedar como un cobarde”, escribió Vasco Madueño.

El hijo no reconocido de Gullermo Dávila a propósito de la invitación que le hiciera a su set Magaly Medina el pasado 2 de junio, comentó no solo su descontento con la participación de Guillermo Dávila en el reality, La Voz Perú, sino de su mala relación con su progenitor.

Vasco Madueño, desnudó sentimientos

En la entrevista que se le hiciera en Magaly Medina, la firme,dejo ver que nunca tuvo una mala imagen de su padre en su niñez, a pesar de los problemas él quiso un acercamiento para conectar con sus raíces, lamentable que el famoso Guillermo Dávila no hizo lo propio.

Vasco Madueño, condena la actitud indiferente del cantante venezolano. A pesar de que se encuentra en Lima para las grabaciones de La Voz Perú, no ha hecho el intento de acercarse a su hijo.

De tal palo tal astilla

No solo existe un gran parecido físico entre el artista y su hijo Vasco, la vida lo premio con una extraordinaria voz de tenor que está buscando educar.

Magaly Medina, la figura de ATV, aseguró que verá la forma de apoyar la carrera del cantante Vasco Madueño. Durante la emisión de Magaly TV, la firme, la conductora consideró que el artista de 19 años merece una oportunidad.

“Con ese talento debería su padre ayudarlo. Quisiera pedir al Ministerio de la Mujer (que lo ayude) porque él es todavía un joven, cuyo padre famoso no lo ha querido reconocer. Si su padre no quiere encargarse, yo voy a apelar a Sinfonía por el Perú”, aseguro la conductora.

