Vecinos del jirón Francia, en el centro poblado de Jancao Bajo, exigen a la Municipalidad Distrital de Amarilis y al alcalde del centro poblado de la Esperanza suspender la construcción del prostíbulo The Queen of the night (La Reina de la Noche) que se habilita en esa zona.

Los residentes encabezados por Ana Tafur, se organizaron para impedir que entre en funcionamiento el local que traería delincuencia, escándalos entre mujeres y borrachos, sin descartar asaltos y robos al paso que generan estos locales de diversión nocturna.

La casa de citas que anuncia ser inaugurada el 17 de julio, se ubica a metros del campo de gras sintético El Nacional. Alrededor de la Reina de la Noche, están ubicadas iglesias evangélicas y una institución educativa.

Los vecinos cuentan que vieron ingresar materiales de construcción a una vivienda y pensaron que se trataba de la construcción de un gras sintético, pero se vieron con la sorpresa de que se trataba de un prostíbulo, con pista de baile y varias habitaciones hechas de drywall.

También señalaron que antes de que entre en funcionamiento dicho local, observaron la presencia de féminas y borrachos. Ante ello, llamaron a la policía en dos oportunidades, pero fue imposible la intervención.

Al respecto, Jhon Justo Laveriano, alcalde de La Esperanza, negó haberle expedido licencia de funcionamiento. Asimismo, dijo desconocer la presencia de este local, pero se comprometió a intervenir con la policía y la fiscalía cuando ubique al prostíbulo en construcción.

