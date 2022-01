Vecinos de Llicua sin agua potable desde hace cuatro días

Habitantes del centro poblado de Llicua se apersonaron a la sede de SEDA Huánuco para exigir que se solucione la problemática que se viene presentando en el sector por la falta del servicio de agua potable desde hace cuatro días. Esta afirmación fue hecha por Yanay Palomino, habitante de la zona.

“Estuvimos en las instalaciones de SEDA Huánuco pero no nos atendió el gerente, nos atendió el de imagen institucional y quedaron en resolver para hoy día, pero en caso de que no lo hagan, nosotros seguiremos con nuestra medida de protesta en la puerta de SEDA Huánuco porque no contamos con el servicio de agua desde hace cuatro días y hay niños pequeños, mujeres embarazadas que están padeciendo”, dijo.

Palomino destacó que al parecer la falla sería la falta de presión de agua en el sistema de bombeo ya que la zona se encuentra muy alta.

“No se sabe si son fallas humanas o que es no está llegando la cantidad de agua que nosotros necesitamos en ese reservorio, porque de un reservorio pasa a otro, entonces no sabemos si la falla es a nivel del sistema de bombeo, porque allí a parte de Llicua, lleva a Tierras Coloradas que es asentamiento nuevo, luego pasa a Manuel González Prada que está encima de Fonavi II, luego a la rinconada del mismo Llicua y Brancacho. Nos dicen que el agua llega primero acá, a Cabrito Pampa, y de acá recién pasa a San Luis y de San Luis recién llega a Llicua, a la parte de nosotros”, sostuvo.

De igual modo, manifestó que le plantearon al gerente de imagen institucional hacer un proyecto para dar solución a esta problemática, pero quien les aseguró que no tienen los recursos para darles una solución.

“Él dice que no tiene cómo resolver porque tienen que hacer nuevos tanques, más el sistema de bombeo, que tendríamos que tener otro porque ese sistema no se da abasto y el costo dice que es carísimo y ellos no lo van a poder hacer, en sí, no sabemos hasta cuándo vamos a estar sin agua”.