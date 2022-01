Versión de la prensa colombiana

El diario El Tiempo de Bogotá, dijo que Colombia, a la que le cuesta una vida anotar, volvió a sufrir de falta de creatividad. No puede decirse que no buscó el gol por todos los medios, pero tampoco estuvo demasiado cerca de conseguirlo: cuando faltan las ideas y sobra el empuje, a veces no es suficiente. En ese escenario, aparecieron, como si se jugaran la vida, los Zambrano, los Callens, los López, los Tapia, los Gallese. Apareció el Perú.

Y apareció, sobre todos los nombres, el de Edison Flores. El “Orejas”. El del mítico gol en Quito, en el Nacional ante Uruguay, el de las grandes gestas. En la única acción de peligro que generó Perú, en un contragolpe, el zurdo madrugó a Ospina, y puso el 1-0.

Fue victoria para Perú, ante una Colombia que siguió empujando con pundonor y sin creatividad. La blanquirroja de Gareca suma así tres de los puntos más importantes de su historia, porque se saca de encima a un rival directo, porque cierra la fecha en el cuarto puesto y lista para recibir a Ecuador en Lima. Si antes decíamos que estaba permitido soñar, hoy lo justo es decir que está prohibido dejar de hacerlo. Qatar está más cerca que nunca.