Vicegobernador afirma que todas las obras de Alvarado se encuentran paralizadas

El vicegobernador Erasmo Fernández Sixto aseguró que la actual gestión de Juan Alvarado le falta sincerar la calidad de gastos debido a que los indicadores de anemia, pobreza, desnutrición han aumentado y todas las obras se encuentran paralizadas.

“Una cosa es gastar y otra es ver si cierran brechas si se resuelven los problemas y nosotros los funcionarios conscientes y también la población ve que no se han cerrado brechas la anemia, la desnutrición, la pobreza ha aumentado claro podemos responsabilizar al gobierno nacional pero no solo es eso porque nosotros tenemos la posibilidad de cerrar brechas entonces no hay avance en los indicadores por eso veo que falta decir la verdad”, aseveró.

Entre las obras que se encuentran paralizadas el vicegobernador mencionó a la carretera del anillo vial de Jactay, hospital regional de Huánuco, el Hospital de Tingo María entre otras.

“Todas las obras están paralizadas la carretera del anillo vial de Jactay, Juan Velazco, Churubamba todo está paralizado, el hospital regional de Huánuco no se concluye porque falta equipamiento, el hospital de Tingo María no se termina porque falta el expediente sano de obra, la institución educativa Hermilio Valdizan no hay cerco perimétrico y tampoco hay el dinero para el equipamiento y las obras que están en las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes también están paralizados especialmente las obras de agua y alcantarillado en las capitales de las provincias”, expresó.

Asimismo, mencionó que esto se debe a que en el gobierno regional no existe capacidad de gestión porque es un gobierno incapaz e ineficiente.

“Hoy tenemos la capacidad de poder resolver muchos problemas de infraestructura, pero no hay la voluntad y esto pasa porque el gobierno regional de Huánuco es incapaz e ineficiente y digo gobierno regional porque todo depende de su titular, aquí muchos tienen la responsabilidad porque desde el inicio le he dicho muchas veces a Juan Alvarado que escogiera bien a sus gerentes y el recomendé que fueran personas con capacidad de ejecución”.

En este sentido, manifestó que el gobierno regional se ha excusado en que los huanuqueños no desean trabajar por los bajos salarios para traer gente de Áncash y de otras regiones del país.

“Por ejemplo, al señor gerente de desarrollo social le solicite que se pronunciara con respecto al reclamo de los trabajadores que se están contratando con presupuesto CASS a personas que vienen de afuera de Áncash e Ica y de otras partes del Perú aludiendo que en Huánuco la gente no quiere trabajar porque los sueldos son bajos entonces los ancashinos si trabajan acá con un sueldo básico, simplemente el gerente es un tramitador de documento”.