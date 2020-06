Vicegobernador denunciará a consejeros por no decidir licencia de Juan Alvarado

“Se ha solicitado licencia para el gobernador porque dio positivo en COVID-19. Yo no sé qué hace el Consejo Regional de Huánuco. Hasta ahora no conozco ninguna determinación. Exijo que asuman su rol, porque no puedo permitir que Huánuco quede acéfalo”, manifestó el vicegobernador Erasmo Fernández Sixto.

Explicó que pese a que pasaron varios días el Consejo Regional no ha convocado a reunión extraordinaria para decidir sobre la licencia del gobernador Juan Alvarado, por lo que amenazó con a acudir a instancias judiciales.

“Si hoy el Consejo Regional no asume su rol, voy a denunciar penalmente. Denunciaré al consejero delegado Iván Albornoz y a los demás consejeros por no convocar a reunión extraordinaria. Haré respetar los derechos de Huánuco. Yo fui electo por la población al igual que el señor Alvarado”, manifestó.

Declaró que el Gobierno Regional no tendría conducción, porque Huánuco está en zona roja por el acelerado contagio del COVID-19; sin embargo, no le permiten asumir sus funciones.

“No podemos dejar a la institución acéfala ni por un solo día. Ya pasaron varios días y no hay ninguna decisión. No quiero hacer abuso de autoridad e ingresar a las oficinas sin que me corresponda. Algo tenemos que hacer para evitar que nuestros familiares se contagien. A mí me duele, porque tengo a mi madre internado por el virus”, refirió.

Afirmó además que el gerente Luis Briceño se está atribuyendo funciones que no le corresponden. “Hay un memorándum múltiple emitido por el señor Luis Briceño, quien dispone que a partir de hoy restringe las acciones administrativas. Dice que solamente los que van a dar fluidez a los trámites de pago deben estar allí. ¡Qué atribuciones tiene para decidir eso!”, reprochó. Finalmente, cuestionó la “inoperancia” de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. “En una oportunidad he pedido a la Defensoría del Pueblo que intervenga, cuando restringieron mis funciones esa vez que el Sr. Alvarado se fue a Italia, pero no actuaron y ahora están haciendo lo mismo. ¿Qué pasa, qué hace la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo?”, reclamó.