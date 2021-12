Vicegobernador: Estoy seguro que ejecución de gastos del gobierno regional no llega ni al 70%

El vicegobernador, Erasmo Fernández Sixto, señaló que la gestión de Alvarado ha sido decepcionante, tanto para el pueblo huanuqueño como para quienes lo acompañaron para lograr su elección.

“Mi actitud desde el primer día del gobierno de Juan Alvarado ha sido que este gobierno regional, que tenía mucha expectativa por parte de la población, ha sido un gobierno de mentiras, y en parte, yo también soy responsable de que haya llegado a ser gobernador porque lo acompañé pensando que tenía buenas intenciones, pero desde el principio indiqué que ese señor estaba mintiendo al pueblo”, aseveró.

El vicegobernador señaló que las mentiras de Alvarado han llevado a hacer creer a todo el mundo que Huánuco tiene un buen gasto presupuestal cuando en los resultados se ven todos los problemas que tienen las obras paralizadas.

“En el 2019, termina el año fiscal y resulta que Huánuco es el segundo departamento con capacidad de gastos de más del 95% y recibe un premio Juan Alvarado y sus gerentes de una eficiencia de gastos, pero esto no concuerda con los resultados, ahí está el problema de las laptops y los problemas de todas las obras que están paralizadas”, dijo.

Asimismo, resaltó que el gobierno de Alvarado ha hecho todo lo posible por gastar el dinero, pero dejando como resultado una mala inversión.

“Espero que esta vez con la advertencia que la Contraloría ha dado, no vuelva a hacer lo mismo. Si se revisa la ejecución del gasto de este año se darán cuenta que hasta el momento no llega al 70 %”.

Por otra parte, señaló que el gobernador sigue mintiéndole a la población y prometiendo cosas que sabe que no se pueden cumplir.

“Hasta ahora sigue mintiendo, no dice la verdad y para muestra un botón con el caso de las laptops que ha sido un escándalo, no solamente en Huánuco, sino también a nivel nacional, y si hubiera tenido buenas intenciones hubiese parado el pago pero no fue así, sabiendo que está mal ejecutado todo el proceso. Ojalá en algún momento se determinen responsabilidades”.