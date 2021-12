A pocos días de culminar este año 2021, el vicegobernador regional, Erasmo Fernández Sixto, manifestó que durante este año acudió en tres oportunidades ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República con denuncias sustentadas para pedir que se iniciara una investigación contra los presuntos hechos de corrupción del gobernador regional, Juan Alvarado, solicitudes que hasta la fecha no han dado ningún resultado.

“El 24 de abril del 2021 y en septiembre, en esas presentaciones, yo di cuenta de muchas denuncias con evidencias de los malos manejos del gobierno regional porque podrían decir no me ha comprobado, pero yo quisiera que se investigue porque es la labor del Congreso de la República. Sin embargo, hasta la fecha no conocemos ningún resultado efectivo sobre las denuncias que he presentado”, aseveró.

El vicegobernador resaltó que la única denuncia que ha sido considerada fue una investigación que realizó la Policía Nacional del Perú, la cual llegó a la conclusión de que en el gobierno regional estaría operando una supuesta red criminal denominada “Los Intocables de las Obras”.

“Concluida esa investigación, la policía hizo la denuncia respectiva a la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco, pero aún no se sabe nada de eso y es lamentable que estas cosas sucedan porque la corrupción sigue avanzando en las narices de las autoridades de control”, dijo.

Fernández destacó que no entiende por qué la Comisión de Fiscalización del Congreso no actúa o el porqué no solicita a la Contraloría que proceda.

“Tras la investigación y denuncia de la policía asistí a la segunda y tercera reunión donde insistí sobre las denuncias, pero la verdad no entiendo por qué no actúan, quizás tienen demasiado trabajo o tienen otra agenda o lo que se ha denunciado es de poca envergadura. No entiendo cuáles son las razones, aún cuando el sustento lo está haciendo la propia policía que ha actuado”, precisó.

Por otra parte, mencionó que los órganos de control como la Procuraduría, la Fiscalía Anticorrupción tampoco muestran interés en buscar una conclusión para estas denuncias e investigaciones

“Aquí en Huánuco tenemos a la Procuraduría, tenemos el Ministerio Público, muchas instancias que pudieran iniciar las investigaciones de oficios y al final concluir si hubo o no razones para la denuncia, pero no lo hacen”.

Asimismo, manifestó que en una reunión sostenida con la contraloría en el Gran hotel Huánuco, le solicitó que se realizara un mega operativo no solo al gobierno regional, sino también a todas las entidades públicas.

“El día que tuvimos la reunión estuvo presente el presidente de la Junta de Fiscales, el presidente de la Corte de Huánuco, quien manifestó que en su despacho no había ni un solo caso denunciado, lo que conocemos son diversos informes específicos, pero que se haya centrado en alguna investigación por parte de la Contraloría hacia el gobierno regional no existe”.