Atletas infantiles participaron en competencias de velocidad y resistencia.

Aprovechando el “I Desafío Pachabamba Trail”, el Vicepresidente de la Liga de Atletismo organizó el I FESTIVAL INFANTIL ATLÉTICO, con la participación de los niños y niñas del Centro poblado y de algunos atletas pequeños que estaban de visita.

El Evento se realizó al final TRAIL, en las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11 y Sub 13 (Damas y varones) en las pruebas de velocidad y resistencia, bajo el aliento de sus familiares y público presente. Las pruebas estuvieron controladas por los jueces que habían asistido a la Carrera Principal. Los ganadores en las diferentes categorías fueron:

VELOCIDAD:

Categoría 6-7 años: Mayeli Apóstol Eduardo y Yostin Enrique Plácido.

Categoría 8-9 años: Samy Guardián Cauper y Moisés Rivera Apóstol.

Categoría 10-11 años: Lucero Oblitas Flores y Fran Durand Maxi.

Categoría 12-13 años: Mayling Chiliquinga Enrique y Yair Alvino Fabián.

RESISTENCIA:

DAMAS: 1° Lucero Oblitas – 2° Samy Guardián

VARONES: 1° Yair Alvino – 2° Jhon Guardián.

Según el Profesor Efraín Ventura: “Se ha visto atletas talentosos en este festival, como es el caso de Lucero y Yair, por lo que se va a seguir realizando festivales en diferentes provincias de nuestra Región, así mismo se piensa crear una nueva LIGA que impulse la práctica del atletismo a nivel de toda la Región, y así poder buscar los nuevos talentos”.