Villarreal no pudo con Juventus

Villarreal y Juventus empataron a un gol en su estadio de La Cerámica, en la ida de los octavos de final de la Champions, con lo que dejaron la eliminatoria abierta para la vuelta en Turín. Vlahovic, en su estreno en la competición europea, adelantó a los blanquinegros apenas transcurridos 33 segundos y, para los del Submarino Amarillo, Parejo igualó la contienda.

Aunque se enfrenten dos equipos con una media de edad elevada, las eliminatorias de Champions no se ganan con las estrellas cosidas en el escudo. El Villarreal no se dejó impresionar por el gol de Vlahovic. El delantero serbio debutaba en la Champions y a los 33 segundos ya había marcado. Pero el submarino no varió su plan de juego, ni en los momentos en los que la Juve llegaba en dos balonazos al área de Rulli. El partido fue incómodo hasta que Parejo apareció para hacer el empate.

Una de las jugadas polémicas de este duelo la protagonizó Adrien Rabiot, que realizó una fea entrada sobre Chukwueze. El VAR no entró de por medio cuando el mediocentro francés entró con los tacos por delante y a una altura considerable.