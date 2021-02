Vizcarra confirmó que recibió vacuna de Sinopharm en ensayo clínico

Martín Vizcarra, expresidente de la República confirmó que fue uno de los 12 mil voluntarios peruanos que participaron de los ensayos de la vacuna china Sinopharm.

El también candidato reveló que el 2 de octubre participó de los ensayos que el laboratorio chino realizó en el Perú, pese a que el entonces presidente del Consejo de Ministros no se lo recomendó.

“Consulté con el premier (Walter Martos) y me dijo que no me lo recomienda, que es muy riesgoso. Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el 2 de octubre. Para ello, con esa prueba la fase 3 se terminó y la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre y recién tiene validez”, refirió.

Asimismo, Vizcarra señaló que su esposa también fue parte de estos ensayos de la vacuna china.”Cuando tomó la decisión de ser parte de los 12 mil voluntarios, obviamente a mi esposa le dije si me quería acompañar en esa decisión y también ella me acompaño”, explicó.

Vizcarra insistió en que su participación en este ensayo se dio el 2 de octubre, mientras que la validez de la vacuna de Sinopharm recién se dio el 31 de diciembre. Además, insistió en que “no tiene idea” si recibió un placebo o la vacuna.

“Yo quiero estar vacunado, pero voy a esperar el cronograma del Gobierno, voy a esperar mi turno. Yo esperaré el tiempo que me toca. Quiero ser vacunado, pero voy a esperar cuando me toque. Si he colaborado en la etapa de investigación, en el ensayo clínico de la tercera fase, cómo no voy a estar dispuesto”, concluyó.