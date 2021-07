Vladimiro Montesinos Torres planteó al equipo de campaña de Keiko Fujimori presentar al Gobierno de los Estados Unidos las supuestas evidencias del fraude electoral para forzar la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), según la grabación de la conversación que sostuvo con el comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje, enlace con la familia Fujimori.

Durante el audio no menciona directamente a la CIA, sino que se refiere a la Oficina de Asuntos Regionales de la Embajada de los Estados Unidos, cuyo encargado sería un oficial de la CIA, según el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori. La República tuvo acceso al audio en el que, además, se refiere a presuntos contactos con la legisladora fujimorista Valeria Valer Collado. Según las conversaciones, el propósito evidente de Montesinos fue de alguna forma u otra perturbar el proceso electoral para favorecer a Keiko Fujimori.

En el siguiente extracto, queda en evidencia que Montesinos, no obstante las restricciones que presuntamente tiene en el penal de la Base Naval del Callao, estaba muy bien informado día a día de los incidentes del proceso electoral:

Montesinos: Tú lo comprendes mejor. Como militar, basado en ese tema, ¿no?

Rejas: Claro. Sí, claro que sí.

Montesinos: Entonces, a una estrategia de (guerra) no convencional tienes que ponerle una respuesta no convencional. Si tú pones respuesta formal, convencional, pierdes, pues, compadre.

Rejas: Así es.

Montesinos: Ese es el esquema.

Rejas: Ya.

Montesinos: El (Julio) Castiglioni, que es el abogado de las mañanas, que se supone es el cerebro (de la defensa de Keiko Fujimori), dice: “No, ya estoy deprimido, siento que vamos a perder, ayer no he festejado nada por el Día del Padre, porque ya es una derrota”, ¿no?

Rejas: ¿Qué? ¿Así ha dicho?

Montesinos: Él, Castiglioni, en la mañana.

Rejas: ¿Así?

Montesinos: Lo entrevistó (José María) Chema Salcedo por la radio.

Rejas: Ya, ¿y eso ha dicho?

Montesinos: Eso ha dicho en la mañana, en una radio que se llama PBO. (…)

Rejas: Ya. (…)

Rejas: Me dijeron que lo iban a llamar. Qué raro que no lo hayan llamado. (…)

Montesinos: Tienen hoy día para hablar con él y solucionar el tema. Pasa un día más y en cualquier momento se van a pronunciar los otros. Y va hacer la tristeza , hermano.

Rejas: ¿O sea que la están engañando a la señora (Keiko Fujimori)?

Montesinos: La están engañando, hermano. Se está confiando en la (Giuliana) Loza. La Loza es una chica. No tiene, pues, un orientador estratégico, hermano.

Rejas: Ajá.

Montesinos: Yo le he mandado decir a la hija (la congresista fujimorista Valeria Valer) del fallecido, del ‘Chizito’ (coronel EP Juan Valer Sandoval, fallecido durante la Operación Chavín de Huántar).

Rejas: Ah, ya. Sí.

Montesinos: Le mandé a decir qué es lo que tienen que hacer. Puta, pero la chica se muere de miedo, se asusta, carajo.

Rejas: ¿Quién, la hija?

Montesinos: La hija. Puta. Le digo, carajo, hija de militar y encima chupada.

A continuación, como otra opción para tratar de torcer el resultado electoral, Montesinos planteó buscar a la CIA, una organización con la que tuvo contacto fluido durante el régimen de Alberto Fujimori. A continuación, el extracto:

Montesinos: Mira, ellos lo que tienen que hacer es ir a la Embajada de los Estados Unidos y hablar con el (funcionario) de inteligencia de la Embajada, llevarle toda la documentación del fraude.

Rejas: O sea, ahorita, ¿quién tiene todo eso? Para que se lo hagan llegar.

Montesinos: Lo tiene, pues, la Keiko tiene eso.

Rejas: Ah, ella tiene eso.

Montesinos: Ella tiene eso. Con esa documentación tendrían que ir a la Embajada y hablar con el encargado de inteligencia de la Embajada, que se llama Oficina de Asuntos Regionales. (…) Puede ir el marido de ella (Mark Vito Villanella), como es norteamericano, puede ir a su embajada, llevar los documentos, mostrarlos, dejarlos al de la Embajada, y pedirle que lo remitan al jefe de ellos en Washington.

Rejas: Ya, ya.

Montesinos: Y en Washington el jefe le da cuenta al presidente de allá, y se puede que la vocera de la Casa Blanca emita una declaración, para evitar que Cuba, Venezuela, Nicaragua se impongan en el Perú. Con una declaración de esas tiene, pues, un peso grande.

Rejas: Corta también. Ayuda.

Montesinos: Claro, pues, carajo, puta madre. Eso lo he mandado a decir hace varios días, y no me hacen caso, hermano.

Rejas: O sea, esa documentación ya la tiene también Keiko. (…).

Montesinos: Pero si hace eso con la Casa Blanca, con la documentación, les mete la yuca.

