Voluntaria peruana de la vacuna Sinopharm falleció de coronavirus

En Comas, familiares de una voluntaria de los ensayos clínicos de la vacuna contra el nuevo coronavirus del laboratorio chino Sinopharm denunciaron que esta falleció tras ser infectada por el COVID-19.

En declaraciones a ATV Noticias, Fanny -hermana de la víctima identificada como Mariela- contó que la señora falleció el último lunes 25 de enero. Comentó que la voluntaria de la vacuna deja en la orfandad dos hijas y su pareja tiene la citada enfermedad.

“Yo tengo los documentos. Aquí están mis pruebas. A ella le hicieron todo tipo de exámenes antes de inocularle las dos dosis de la vacuna. Aquí dice que si es hipertensa, que si es diabética no podía ser vacunada. Ayer falleció mi hermana a las 7 de la noche. Ahora los doctores dicen que es hipertensa y diabética”, señaló la hermana de la víctima en declaraciones de ATV Noticias.

“Cómo pudo enfermarse de diabetes e hipertensión si cuando entró no tenía esas enfermedades porque ellos le hicieron todas las pruebas antes de inocularla. Me pregunto ¿sirve esa vacuna? Nos están vendiendo falsas esperanzas. Nos están utilizando como conejillo de india. Yo vivía con la esperanza de la vacuna. Yo no me vacuno. Justicia para mi hermana. Quiero que la Cayetano se pronuncie. No han dicho nada. El programa de la vacuna que se haga responsable. Pido justicia para mi hermana”, agregó la hermana de la voluntaria.

La familiar informó que hace 11 días su hermana reportó una gripe y que solo le recetaron una medicina cuando fue al hospital.

“Lo más consternante es que cuando llamaron cuando mi hermana había fallecido en la desesperación le reclamamos si se colocó la vacuna, y la doctora dijo: ‘no existe la vacuna porque no conocemos este virus’. Entonces, por qué nos dicen que nos va a vacunar. Y si me pongo o no me pongo para qué sirve. Quizá mi hermana estaría viva”, añadió.

“[Cuando fue el hospital] le dijeron que como está vacunada solo va hacer una gripe, un resfrío, va hacer catarros y que regrese a su casa. Le sacan la prueba y sale positivo. La regresan a casa y le recetan paracetamol y le dan sobres para hacer gárgaras. Luego empeora. El problema es que la Cayetano no monitoreaba. Ella fue el día martes y miércoles y la vuelven a regresar. El jueves tras hacer un escándalo recién la hospitalizaron hasta ayer que fue el desenlace fatal para mi hermana. Su esposo y mi hermana se contagiaron al mismo tiempo. La suegra de mi esposo falleció en último día de diciembre. Presumimos que ahí pudo haber sido el contagio”, indicó.

No obstante, Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), institución que tienen a cargo los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú, manifestó que aún no saben si la paciente recibió la vacuna o el placebo.

“La señora Mariela era nuestra voluntaria y había recibido 2 dosis de vacuna o placebo, no lo sabemos. Hemos pedido ante las instancias correspondientes que nos permite para aclarar la situación. Nunca hemos hablado con la hermana, siempre hemos mantenido comunicación con el esposo y la hija de nuestra voluntaria. Quiero mencionar que las comunicación diarias que tenemos con nuestros voluntarios, siempre le decimos que se cuiden porque estos son estudios, son candidatas a vacunas y que tienen que mostrar su eficacia. No obstante, existe la posibilidad de que pudo recibir placebo. Todos los días le decimos [a los voluntarios] que se cuiden porque no sabemos que la vacuna pueda funcionar”, puntualizó.

