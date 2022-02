Vuelve la Champions

Vuelve el torneo de clubes más importante del mundo, la Champions League. Hoy arrancan los octavos de final con grandes partidos.

Este torneo tiene como campeón vigente al inglés Chelsea, que también es candidato a ganarla junto al Manchester City, Bayern Munich. Liverpool, entre otros.

En los partidos de ida de los octavos de final resaltan los duelos: PSG vs Real Madrid, Inter de Milán vs Liverpool y Atlético Madrid vs Manchester United.

Iniciando la ronda de los octavos de final hoy martes y mañana miércoles se disputarán cuatro partidos.

Martes

Paris Saint Germain vs Real Madrid en París

Sporting de Lisboa vs Manchester City en Lisboa

Miércoles

Salzburgo vs Bayern Munich

Inter de Milan vs Liverpool

La próxima semana, los mismos días se jugarán cuatro partidos más de otros grupos de octavos.