El vocero de la bancada oficialista de Perú Libre, Waldemar Cerrón. Se pronunció tras la entrevista realizada por Fernando del Rincón, periodista de CNN en español, al presidente de la República Pedro Castillo Terrones.

A través de sus redes sociales, el congresista llamó “presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal” al comunicador y lo acusó de haber “emboscado” al jefe de Estado durante la ronda de preguntas.

Ello, al abusar “de su amplia vocación democrática”. Asimismo, denunció una “posible conspiración golpista”

Recordemos que, en la mencionada entrevista el mandatario reconoció que no está preparado para ser presidente, que no sabe cómo es que Karelim López organizó una fiesta en Palacio de Gobierno para su hija y que sí recibió a algunos empresarios en Sarratea, pero que solo los saludó. “Yo no soy descortés”, apuntó.