Marvel: Kang el Conquistador destruiría el UCM en la Fase 4

Kang el Conquistador aún no aparece en el UCM; sin embargo, el último episodio de la serie Loki, exclusiva para la plataforma Disney Plus, hizo referencia a este poderoso personaje como una variante de He Who Remains, la mente maestra de la Agencia de Variación Temporal. Solo sabemos que él será el responsable del caos en la guerra multiversal, ¿pero cómo es que todas las variantes de Kang entrarán en acción? ¿Se matarán entre ellos?

La mejor fuente para estos casos en el Universo Cinematográfico de Marvel son las historietas. El camino para que sus variantes dominen el multiverso de las películas se ha trazado en Kang the Conqueror #3, escrito por Jackson Lanzing y Collin Kelly con arte de Carlos Magno.

El último número ha demostrado la naturaleza caótica de los esquemas de viajes temporales de Kang. Ya que crea un espacio nulo en el tiempo, en el que el Doctor Doom puede atacar. Al matar la versión anterior de sí mismo, Kang repite el ciclo y se convierte en esa iteración anterior.

De manera similar a cómo He Who Remains permitió que las líneas de tiempo, se dividieran y fracturaran. Lo que llevó a una guerra en todo el universo, la miniserie ha seguido los resultados de Kang, alterando su propia historia de vida. Como una cantidad ilimitada de variantes de Kang, se deja salir a la naturaleza del multiverso. Cada una genera problemas, propagando el caos como si fuera un esquema piramidal.

Al luchar y matar sus variantes, trabajan juntos para manifestar el desorden y romper la realidad como la conocen los Vengadores. Con tantos Kangs rebeldes, es imposible para cualquier héroe detener a cada uno, incluso el propio Kang lucha por superar a sus seres alternativos.

Sin embargo, dado que los Cuatro Fantásticos aparecen en el número, sería injusto no tener en cuenta su ausencia en el MCU actual. Con los lazos personales de Kang con el equipo, son el grupo de héroes más lógico que podrían impedirle demoler el multiverso.