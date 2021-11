Apple: presume sus nuevos ‘AirPods 3’ con sonido espacial

No es ningún secreto que los AirPods de Apple han servido de inspiración para muchas empresas tecnológicas que, después, se han atrevido a lanzar sus propios auriculares. El diseño (con más o menos descaro) ha sido replicado hasta la saciedad durante los últimos años. En lo que respecta a los recien llegados, la tecnológica de Cupertino ha apostado por darles un importante lavado de cara reduciendo notablemente el tamaño de las patillas, que ahora son más esbeltas y no superan el límite del lóbulo de la oreja. Muy en línea con la apariencia que Apple le dio, en su momento, al modelo Pro.

Cómodos y resistentes

Puestos, los auriculares resultan bastante cómodos y también se ajustan bien a la oreja, aunque en un primer momento la sensación resultó un poco distinta. Gajes de utilizar normalmente los recientes intraurales de Nothing Air, que quedan bastante más ajustados, y de la falta de puntas de silicona, que se pueden encontrar en los Pro. Sin embargo, después de haber salido a correr con los nuevos AirPods, podemos decir que el usuario no tendrá problemas. A nosotros, al menos, no se nos han caído de la oreja en ningún momento.

Respecto al estuche de carga, tiene un tamaño en línea con lo que viene siendo habitual en dispositivos de este tipo y con precios que se mueven por encima de los 100 euros. Tiene un tamaño medio, y resulta bastante cómoda de llevar en el bolsillo.

Más allá de eso, los auriculares incorporan los típicos controles para pausar y activar reproducciones, responder llamadas o hablar con Siri, el asistente virtual de Apple. En lugar de pulsar sobre el propio auricular, el usuario tendrá que tocar sobre las patillas. Por lo demás, las funciones que incorpora son las mismas que en modelos anteriores. Lo que no encontrábamos antes es el sistema de detección de piel, que permite que los auriculares no se activen cuando se encuentran sueltos fuera de la caja o de los oídos.

Apple, además, es consciente de que muchos usuarios utilizarán los auriculares para hacer deporte. Por ello, la firma ha trabajado para que sean resistentes a las salpicaduras de agua y al sudor obteniendo la certificación IPX4. Esto no implica que quien los compre pueda utilizarlos para bucear, pero si los emplea para salir a correr, ir al gimnasio o salir a caminar en un día de lluvia no tendrá problema.

El nuevo ‘gadget’ de Apple

Incorporación de sonido espacial. Algo que nos ha encantado. Esta tecnología permite que la experiencia de escucha resulte mucho más inmersiva y auténtica; la sensación que produce se asemeja, por ejemplo, a estar escuchando música en un concierto. El sonido se vuelve envolvente, de este modo, si giras la cabeza, escucharás más por el auricular que esté más cerca del dispositivo que estés utilizando para reproducirlo. La funcionalidad nos ha gustado, especialmente, a la hora de ver películas o series en ‘streaming’ o de realizar videollamadas.

Los auriculares también suman un nuevo ecualizador adaptativo que permite que el sonido se ajuste al oído del usuario y, de este modo, mejore la calidad de audio. Aquí no encontramos pega, los AirPods suenan francamente bien.