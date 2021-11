La cantante colombiana Karol G, demostró que pase lo que pase en un escenario el show debe continuar. Luego de sufrir una fuerte caída del escenario,el pasado viernes, cuando daba un concierto como parte de la gira “Bichota tour”, en el FTX Arena, de Miami.

karol G, en esos minutos, se reeplantiaría varias alternativas, pero escogió la mejor, levantarse, sacudirse y continuar el concierto. Muchas veces vemos a los artistas como seres perfectos, pero resulta que ellos tambien son humanos.

a cantante de reguetón expresó más adelante en el concierto que se le partieron las uñas y se lastimó una rodilla tras sufrir la caída. Karol G no pudo evitar quebrarse, pues señaló que ella esperaba que su presentación en el antiguo American Airlines Arena fuera “perfecto”.

“Yo quería que fuera perfecto”

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero nada ustedes creen que después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida …Yo quería que fuera perfecto”, dijo en medio de lágrimas.