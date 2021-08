Aarón Díaz y Ana Brenda protagonizaran serie “Toda La Sangre”

Los actores mexicanos, Aarón Díaz ( Quantico ) y Ana Brenda Contreras ( Dynasty ), protagonizarán la serie de suspenso criminal mexicano Toda La Sangre. Para Pantaya , Starzplay, Spiral International y Fremantle México.

Fremantle México la producirá, ya está en marcha la producción de la serie de género. Dirigida por Luis Prieto y Hari Sama, basada en las novelas más vendidas del autor mexicano Bernardo Esquinca.

Díaz interpretará el papel de Eugenio Casasola, un periodista que une fuerzas con la teniente Edith Mondragón. Interpretada por Contreras, en una búsqueda para descubrir la verdad, detrás de una serie de asesinatos viscerales. Estos se asemejan a los sacrificios aztecas en la actual Ciudad de México.

Prieto es mejor conocido por funciones como Secuestrar y dirigir series de televisión como White Lines y Snatch, mientras que Sama es mejor conocida por la película This Is Not Berlin.

Distribuida internacionalmente por Fremantle

La serie de diez episodios es desarrollada y producida por la showrunner y productora ejecutiva Zasha Robles de Spiral International. El creador detrás de la serie ganadora de un Emmy Falco .

“Tenemos mucha suerte de trabajar con creadores tan talentosos. Luis Prieto, Hari Sama, Aaron Díaz y Ana Brenda Contrera. Así como con el equipo de producción. detrás de Fremantle México. Quienes juntos son el equipo soñado en la creación de nuestro Aztec thriller – Toda la Sangre ”, afirmó Robles.

“ Toda La Sangre es una serie atmosférica premium que explora el complejo patrimonio cultural de México a través de imágenes y personajes inolvidables. Estamos muy orgullosos del equipo que Zasha ha reunido para dar vida a Toda La Sangre. Con talentos de primera tanto detrás como delante de la cámara ”, añadió Mario Almeida, jefe de contenido de Pantaya .

Superna Kalle, Presidenta de Redes Internacionales de Starz, comentó: ” Toda La Sangre cuenta con un equipo creativo y un elenco increíblemente talentosos que darán vida a esta historia sofisticada ambientada en México y contra algunas de las arquitecturas más emblemáticas de la Ciudad de México”.

Coty Cagliolo, Jefe de Producción, Fremantle México, agregó: “El trabajo de Bernardo Esquinca es amado y admirado en todo el mundo, así que estamos emocionados de darle vida a Toda La Sangre , una serie verdaderamente apasionante con un elenco estelar tanto por delante como por detrás. la Cámara. Con el telón de fondo icónico de la Ciudad de México, Toda La Sangre es es un thriller criminal como ningún otro, una carrera para atrapar a un asesino en serie antes de que vuelva a atacar, y donde los mundos antiguos y el presente chocan con devastadoras consecuencias “.

Aaron Diaz está representado por Innovative Artists Agency y Make Good Group. Ana Brenda Contreras está representada por 3 Management.