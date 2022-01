Academia “Amigos de Balán” busca apoyo para campeonato nacional

A pesar de las adversidades, han conformado unos buenos equipos que lograron el primer lugar en las categorías sub 9, sub 11 y sub 16 del Torneo Asociación ‘Copa de Oro 2021’ y lograron su clasificación al torneo nacional representando al departamento de Huánuco. El campeonato se jugará en Pucallpa.

Sin embargo, no cuentan con las posibilidades para viajar a la etapa nacional donde se enfrentarán a los mejores equipos del Perú.

Y como la esperanza es lo último que se pierde, tanto padres de familia como el entrenador Rolando Coz Villanueva, han iniciado una serie de actividades para recaudar fondos para los pasajes y la estadía porque saben que tienen equipos muy competitivos que le pueden dar pelea a los más renombrados de Lima y otras regiones.