Activision Blizzard la desarrolladoras de videojuegos, en medio de un escándalo

Activision Blizzard es una de las desarrolladoras de videojuegos más importante en la actualidad, sin embargo, esta vez no es tendencia en redes sociales por el lanzamiento de algún título, sino porque centenares de empleados están exigiendo la destitución inmediata de su CEO, Bobby Kotick.

Y es que recientemente The Wall Street Journal reveló que el director ejecutivo de la compañía habría encubierto múltiples casos de acoso sexual, discriminación e incluso violaciones al interior de la empresa. De hecho, a Kotick también se le señala de haber amenazado de muerte a uno de los trabajadores por medio de un mensaje de voz.

Amagan con irse a huelga

La supuesta omisión del CEO de Activision Blizzard desató la molestia de cientos de trabajadores y accionistas quienes amagan con irse a huelga y con continuar las protestas hasta que su despido sea una realidad. Las denuncias por acoso, discriminación y violación no se han quedado sólo en palabras, pues éstas ya se encuentran en los tribunales de California, Estados Unidos, de acuerdo con A Better ABK, quien representa legalmente a algunas de las víctimas.

Según una demanda presentada por el Departamento de Vivienda y Empleo Justo (DFEH, por su sigla en inglés), Bobby Kotick fomentó una cultura de machismo en la compañía, además de que permitió que hombres acosaran y agredieran sexualmente a sus compañeras sin castigo alguno para ellos, pero sí para quienes se atrevieron a denunciar estos actos.

A pesar de que el tema sigue creciendo no sólo en Estados Unidos sino que está haciendo eco en otros países gracias a las redes sociales, Kotick está aferrado a su puesto y Activision Blizzard lanzó un comunicado escueto en el que señala que tendrá cero tolerancia en casos de abuso, no obstante los empleados consideran que éste no fue suficiente.

La desarrolladora de videojuegos, desacreditó las acusaciones contra su CEO expuestas por WSJ. Resaltando que bajo la dirección de Kotick, se han llevado a cabo muchos esfuerzos para convertir la empresa en el mejor lugar para trabajar.

En el escrito enviado por un portavoz a Bloomberg, incluso precisa que se está trabajando en pro de la inclusión y equidad. Esto en respuesta a las trabajadoras, que denunciaron desigualdad de condiciones. Y, de salarios respecto de sus compañeros hombres.

PlayStation y Xbox están “horrorizados” por el caso

Los empleados que exigen la destitución inmediata de Bobby Kotick piden que sean los accionistas de Activision Blizzard quienes designen al nuevo director ejecutivo. En una misiva lanzada este 18 de noviembre. De medio centenar de trabajadores y contratistas piden que se reencamine la cultura e integridad de la empresa. La cual, se ha visto desgastada debido a los comportamientos y prácticas del ejecutivo.

Este escándalo al interior del estudio responsable de exitosas sagas de videojuegos como Call of Duty o Crash Bandicoot ya llegó a los oídos de los directores ejecutivos de las dos consolas más importantes: PlayStation y Xbox, según reportan medios especializados en economía y tecnología.

Activision Blizzard

Bloomberg precisó que Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment. Se dijo “con el corazón roto” al saber que su socio ha sido indolente. Ante las denuncias de discriminación, acoso y maltrato. Pues se trata de un problema arraigado en el que todas las compañías, Deberían estar trabajando para erradicar. Dijo que Ryan contactó preocupado a Activision Blizzard. Para cuestionarle cómo es que abordará esta situación. Pues no considera que los comunicados sean la solución.

En este mismo tenor se pronunció Xbox. Pues dicho medio también informó que su CEO, Phil Spencer, envió un correo electrónico a sus empleados. Expresando su enorme preocupación por lo que está pasando en Activision Blizzard.

De acuerdo con el escrito, el directivo estaría perturbado ante los horribles eventos al interior de la desarrolladora de videojuegos. Por lo que se estaría, valorando terminar con la relación laboral que mantiene con la empresa dirigida por Kotick.