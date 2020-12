Agricultores anuncian paro indefinido para el lunes 7 de diciembre

La tarde de ayer, se llevó a cabo la mesa de diálogo entre representantes del Ejecutivo regional y más de 30 productores agrícolas, donde, no se llegó a ningún acuerdo. Por ello, los agricultores anunciaron el reinicio del paro regional agrario indefinido a partir del lunes 7 de diciembre.

Hidelbrando Aquino, agricultor de Pachitea, anunció que luego del rompimiento de la mesa de diálogo, el pueblo pidió que se convoque al paro.

“No hemos llegado a ningún acuerdo y se dará un paro regional indefinido en todas las provincias, nadie convoca, el pueblo pide, el pueblo hoy quiere el paro, además el lunes vamos hacer llegar documentos al Ejecutivo central y a los ministerios, no estamos abusando de nadie, estamos reclamando nuestros derechos”, acotó.

El agricultor aseguró que los representantes del gobierno no tienen conocimiento de lo que sucede en el campo.

“Ellos me parece que no entienden el decreto de emergencia, declarar en situación de emergencia el sector agropecuario y la seguridad alimentaria, significa emergencia, la papa está a 20 céntimos, pero los señores no entienden”, expresó.

Además, dijo que el Gobierno Regional hizo un plan sin consultar a las bases agrarias de la región.

“ Ellos han hecho un plan sin preguntar a los campesinos, comprar tractor es emergencia, jamás”, señaló .

Asimismo, aseguró que existen productores que se le están dañando los productos, además lamentó que en la reunión no estuviera presente Juan Alvarado, gobernador regional.

“Solo estuvo presente el gerente agrario, la gerenta general, y el técnico, pero el gobernador no participó. Lamentamos que no tengan capacidad de solucionar”, manifestó.

