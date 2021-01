Alta tasa de mortalidad por COVID-19 se debe a mal manejo del virus

Falta de alternativas de tratamiento en Perú incrementa número de contagiados en UCI

Ante el incremento de contagios y fallecidos por COVID- 19 en el Perú y la región, surge la necesidad de buscar alternativas que permitan garantizar la salud de la población. En este sentido, Johnny Quintanilla, médico huanuqueño residenciado en Argentina, detalla que la cantidad de muertes y de casos se debe a la negación de usar otras alternativas de tratamiento y al mal manejo del virus.

“El Perú actualmente solo sigue el tratamiento convencional para tratar neumonías bacterianas complicadas, a través del respirador, entubación, anticoagulantes y antibióticos, pero no se hace ninguna otra cosa. Y esperar a que el paciente responda por sus propios medios con un soporte técnico de atención, te deja altas tasas de mortalidad como la que se están viendo actualmente”, indica.

Plasma convaleciente

Quintanilla, quien actualmente labora como médico en la primera línea de atención en la municipalidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, señala que, desde el año pasado, en Argentina realizan este tipo de tratamiento que disminuye las probabilidades de complicaciones en pacientes con COVID-19.

“Aquí nueve de cada 10 pacientes que reciben plasma se salvan. Sabemos que no hay un tratamiento que combata el coronavirus, pero debemos tratar de mejorar el estado clínico del enfermo. Este tratamiento no solo se realiza aquí, también se lleva a cabo en EE.UU. Chile y Francia”, destaca.

El galeno asegura que, como todo tratamiento, se deben realizar estudios de compatibilidad con el mismo grupo sanguíneo.

“El plasma se debe aplicar a pacientes en estado de moderados a graves en dos dosis de 200 mililitros por persona, dentro de las 48 horas. Todo va a depender del peso, la edad y la masa corporal, pero un paciente que recibe plasma no va entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos”, expresa.

Estudio demuestra efectividad

Los resultados de un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine, titulado Terapia temprana con plasma alto en títulos de anticuerpos para prevenir COVID-19 severo en adultos mayores, reseña la efectividad de este tratamiento en las primeras horas de presentar síntomas.

Según el estudio se administró plasma convaleciente o placebo menos de 72 horas después de la aparición de los síntomas. Tanto el plasma de convaleciente como el placebo se ocultaron con bolsas opacas y cinta para cubrir el catéter de infusión. Los pacientes fueron monitoreados para detectar eventos adversos hasta 12 horas después de la intervención.

Dentro del estudio, se identificó un total de 479 donantes potenciales de plasma que había tenido infección por SARS-CoV-2 durante un mínimo de 10 días y que había estado asintomático durante tres días o más y tenía dos pruebas de RT-PCR negativas a través de listas de hospitales y una campaña en línea.

Los investigadores concluyeron: “La administración de plasma de convaleciente con altos títulos de anticuerpos IGg contra el SARS-CoV-2 para pacientes infectados dentro de las 72 horas posteriores al inicio de síntomas redujo el riesgo de progresión a enfermedad respiratoria grave en un 48 %”.

Propuesta no obtuvo respuesta alguna

Por su parte, Antonio Pulgar, alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis, detalla que el 24 de agosto del 2020 se presentó la propuesta para comenzar a utilizar la terapia de administración de plasma de pacientes convalecientes del nuevo coronavirus.

“Cuando estábamos en el punto más álgido de la pandemia hicimos esta propuesta porque se ha comprobado que la transferencia de anticuerpos evita secuelas y reduce la tasa de letalidad, pero en eso entró la crisis política y no tuvimos más novedades”, afirma.

Pulgar asegura que, en una oportunidad, se acordó con el gobernador regional iniciar con este tipo de procedimientos.

“En ese entonces, quedamos en esperar la inauguración, pero eso no ha sucedido. Ya teníamos el espacio de laboratorio, los implementos y todos los equipos necesarios. Si hay experiencias positivas en cuanto a esto, debemos acogerlo porque estamos colapsados”, manifiesta.

El alcalde de Amarilis enfatiza que sería una buena opción trabajar de manera articulada para buscar nuevas alternativas que permitan controlar las complicaciones del coronavirus.

“Yo considero que debíamos hacer todos los esfuerzos necesarios para controlar esta pandemia”.

¿Por qué no se usa en Huánuco?

El doctor Quintanilla asegura que estuvo en contacto con autoridades del Hospital Hermilio Valdizán donde le confirmaron que existía el equipo de plasma.

“Yo me comuniqué con la jefa del laboratorio del banco de sangre y le pregunté que si se podía hacer tratamiento de plasma convaleciente y me dijo que si, que solo necesitaban el kit, y ¿cuánto vale el kit?, el kit vale 600 soles y sirve para un paciente donante del cual se extraen 600 mililitros que pueden salvar tres vidas”.

En este sentido, el galeno recuerda que, durante la epidemia Guillain-Barré, EsSalud también adquirió uno de estos equipos.

“Hace años cuando hubo una epidemia de Guillain-Barré en la región, el doctor Quiñónez, director en ese entonces de la Diresa, compró el equipo de plasma seresis y lo usó como tratamiento”, enfatiza.

Asimismo, señala que el gobierno prefiere gastar millones en alquiler de hospitales de campañas que 600 soles por kit para plasma.

Riesgos de la entubación

En cuanto al proceso por el que deben pasar las personas al ser entubada en cualquier UCI señala que son muchos los riesgos.

“No cualquiera entuba, es un procedimiento que se debe hacer bien, porque si no puede ocasionar la muerte, ese es el primer riesgo; el segundo es que cuando se conecta a un respirador existe la posibilidad que un aumento de la presión pueda producir un barotrauma. Por eso, decimos que el Perú está actuando mal, el paciente no debe llegar a cuidados intensivos, hay que actuar antes”, destaca.

Suero equino hiperinmune

El medico peruano resalta que actualmente el gobierno de Argentina aprobó el uso de este suero para el COVID-19 moderado y severo.

“Tras diversos estudios, se aprobó el uso de este suero que posee anticuerpos policlonales y ha demostrado reducir la morbimortalidad en los pacientes; así como también la disminución de la necesidad de internación de terapia intensiva y de asistencia respiratoria mecánica.

Aquí, por lo menos, se busca disminuir los daños de este virus, pero en el Perú vemos que no hay nada”, añade.

Lea También:

China: construyen hospital de 3 mil camas para afrontar rebrote del COVID-19