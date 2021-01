Juan Alvarado Cornelio y Erasmo Fernández Sixto durante la campaña andaban juntos y ofrecían a los electores realizar un trabajo conjunto, pero apenas asumieron el cargo se distanciaron. Erasmo explica las razones de ese divorcio, pero también cuestiona la injerencia de sus hijos en la gestión de su padre. Además, exige al Ministerio Público investigar las denuncias que obran con Alvarado por presuntos actos de corrupción. También pide al gobernador que deje de ser hipócrita.

¿Por qué aceptó ser el vicegobernador de Juan Alvarado Cornelio?

Pensé que era una gran oportunidad para poder aunar esfuerzos, asumir la gran responsabilidad de conducir las riendas del departamento de Huánuco y hacer bien las cosas. Me di cuenta que fui utilizado, como mucha gente que confió en él.

¿Por qué Alvarado Cornelio le aisló?

Él se aprovecha de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es una ley muy gobiernista. Es decir, el gobernador es amo y dueño del departamento y pareciera que los gerentes designados a dedos son los que tienen mayor protagonismo, que los que fueron electos por voto popular, como el vicegobernador y los consejeros regionales.

Alvarado y usted fueron compañeros de aula ¿Él sigue siendo su amigo?

Alguna vez fuimos amigos. Esa amistad se rompió por las constantes mentiras y falta de transparencia en la gestión. Tengo la esperanza que esto pueda corregirse en los dos años que nos faltan.

¿Por qué se divorció Juan Alvarado de Erasmo Fernández?

Yo tenía la intención de empezar a trabajar por lo menos armando el equipo que necesitábamos. Para mí fue una sorpresa que el señor Luis Briceño Jara, sea designado gerente general y luego los gerentes de línea, como Infraestructura, Desarrollo Social y la dirección regionales con gente muy allegada al señor Alvarado. Hubo una intervención muy directa de su hija Inés Alvarado Modesto en los primeros días de la gestión.

¿Cómo fue la intervención directa de Inés?

Luego de juramentar fuimos al Gobierno Regional para coordinar los trabajos, allí encontré a la señorita Inés en el despacho de su padre disponiendo cosas y pidiéndome que coordine con el señor Briceño. Ella no tenía nada que hacer ahí y le solicité que se retire del despacho.

¿Cuál fue la respuesta?

Me dijo: “usted sabrá lo que hace”. Desde ese día el señor Alvarado decidió separarme de su gestión y desde esa fecha no coordinamos.

¿Fue la única vez que los hijos de Alvarado tuvieron injerencia en la gestión?

La difusión de un audio puso en evidencia que la señorita Inés tenía injerencia en Agricultura. Pero también su hijo Juan Lenon Alvarado Modesto, quien dispone en el Gobierno Regional Huánuco. Un medio captó imágenes de él dentro de la sede regional.

Sobre la injerencia de sus hijos ¿habló con Alvarado?

Cursé un documento al señor Alvarado para que me conceda una reunión para conversar, pero nunca me contestó, personalmente solo dos veces conversé con él. A partir de esa fecha ya no conversamos.

¿Por qué decidió acompañar a Alvarado?

Me dijo que tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de Huánuco. Porque Luis Picón Quedo, candidato de fuerza, tendría otras intenciones. Además, dijo que él tenía tanto dinero que no necesitaba un sol más, que sus empresas eran exitosas y que por lo contrario él iba ser un filantrópico en Huánuco. Me pidió que aporte con mi experiencia y conocimientos.

¿Sus promesas cayeron a saco roto?

Una persona hipócrita, que miente, no tiene futuro.

¿Perdió la amistad de Alvarado por estas cosas?

Por las mentiras permanentes que dice. Desde el inicio le dije que no mienta al pueblo, como sucedió con la vía de cuatro carriles. La gran mentira del agua potable de Ambo, dijeron que iban acabarlo en junio, luego en diciembre del 2019. El señor Alva Ocho decía que tiene el 95 % de avance del sistema de agua potable, pero el sistema de alcantarillado le faltaba un montón, todo el sistema de conducción de aguas residuales hacia la planta de tratamiento no existe.

¿Juan Alvarado mete la pata?

Yo parto de lo siguiente, Alvarado me desilusionó, mintiendo al pueblo. Si alguien le pregunta sobre nuestra relación, él dice que nos llevamos muy bien. Es mentira. Él podría decir que me apartó de su gestión.

¿Habrá reconciliación con Alvarado?

Hay oportunidad de corregirse, nadie está libre de los errores. Podemos poner punto final a lo sucedido y tomar otro rumbo. Pero depende de las voluntades. Nunca debe ser hipócrita. Con Juan podemos trabajar, no tengo ningún problema. Mi futuro político recién se gesta. Este golpe que recibí me fortalece aún más.

¿Alvarado debe cambiar a sus gerentes?

Claro. Briceño quizás fue quien le hizo cambiar de rumbo con mentiras en la capacidad de gastos. Graciela Alcedo Guillermo debe salir. Planificación y Presupuesto es el cerebro de una institución, pero ella no planificó nada para el futuro, tuvo un mal desempeño. El gerente de Infraestructura también debe salir.

¿Qué consejo le da a Juan Alvarado?

Que diga la verdad. Está en el gobierno regional por encargo del pueblo. No es Dios, ni dueño de todo. El cargo es pasajero, de aquí a dos años será uno más del pueblo y lo van a reconocer por la forma como gobernó. Se acabará el poder de Juan Alvarado.

Los intocables de las obras: “Se debe investigar y esclarecer las cosas”

¿Qué piensa sobre los “Intocables de las obras”?

La verdad siempre se va imponer ante todo. Sucede que a finales del 2019 el Gobierno Regional aparece como uno de los gobiernos con una gestión óptima en la ejecución de gastos, ocupando el segundo lugar a nivel nacional y recibió premios por eso.

Cuando revisé cómo se llegó, me doy con la sorpresa, que al contratista Inversiones Tierra Negra, representado por Diego Quispe Berbeño, contratado para realizar la reparación y mantenimiento de la Chanchadora de Chullqui, el 31 diciembre del 2019, le devengaron 300 mil soles. El trabajo no fue hecho pero estaba a punto de pagarlo. Aquí hubo una conjunción de voluntades de los funcionarios de Transportes para favorecer a esta empresa que quiso cobrar sin hacer el servicio. Diego tenía relación con la empresa de Juan Alvarado, fue su trabajador.

Asimismo, entre noviembre y diciembre del 2019 contrataron con varias empresas para realizar mantenimientos de vías por un millón de soles y 400 mil, como en el caso de Huacaybamba, en Pinra, se autorizó el devengado y pago pero la obra no estaba terminada. ¿Cómo se aprobó el pago?

Además varios de sus representantes legales tendrían relación directa con el señor Alvarado y sus empresas. Esto debe ser investigado por la Fiscalía y esclarecer estos hechos. La Policía estableció la existencia de una organización criminal.

¿Qué espera de la Fiscalía Anticorrupción de todas estas denuncias?

Que concluyan las investigaciones. La pandemia ha trastocado los plazos. No sé si será cierto que todo está corrompido o está en acuerdo con el poder político y económico. Espero que no sea así. Creo que las indagaciones y denunciar van a dar sus frutos. No con la intención de perjudicar a alguien o sentenciar, sino para esclarecer las cosas.

“No se administró bien la pandemia”

¿Cómo fue el tratamiento del COVID-19?

Hemos andado al son de lo que se decía en Lima. Todos hemos andado sin rumbos y es responsabilidad del gobierno Nacional y regional. En Huánuco nos hemos descuidado bastante. Las mentiras no valen. No sé con qué intención Juan Alvarado dijo que la planta de producción de oxígeno del hospital de Tingo María abastecerá de gas medicinal a todo Huánuco, cuando ni siquiera para ese nosocomio abastece. Hemos estado de tumbo en tumbo. No hubo adecuada administración.

