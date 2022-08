Aníbal Torres: “En ningún momento he manifestado que se cierre el Congreso”

Durante su presentación ante el Pleno del Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres negó haber pedido el cierre del Poder Legislativo. En ese sentido, aseguró que siempre ha velado por el cumplimiento del periodo electoral de los parlamentarios.

“En todo sitio gritan: ‘Cierren el Congreso’. Quisiera que ustedes me presenten en algún momento o que algún medio de comunicación diga que yo he pedido que se cierre el Congreso. Jamás, no lo he pedido ni lo puedo pedir porque soy demócrata”, expresó ante la representación nacional.

Tras esta intervención, Torres crítico que varios congresistas pidan la vacancia del actual mandatario Pedro Castillo. Por ejemplo, recordó que la actual segunda vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, “azuzó” a los transportistas a bloquear los peajes.

“Imaginen que ustedes paralicen de esa manera. No en una marcha, sino con sus propios vehículos, en los peajes, sin avanzar y empezar a tocar claxon, una cosa así. Pero el transportista, con su transporte debería estar parado en los peajes y originar el caos de la historia”, señaló.

Del mismo modo, se refirió a lo dicho por el excongresista José Barba en Willax TV el pasado 8 de agosto. En dicho canal, el comentarista donde habló de usar un “lanzallamas” y “arrastrar el cadáver” de un comunista, en referencia al jefe de Estado.

“No es lamentable las atrocidades que acabamos de leer, sí es lamentable el que convoque a la población para que pueda manifestarse públicamente y ejerza un derecho que está reconocido en la Constitución. ¿O ya no hay libertad de hacer manifestaciones en el Perú? Díganlo pues, a lo mejor ya hay alguna modificación a la Constitución”, sentenció.