Darly del Carpio, decana del Colegio de Médicos de Huánuco pidió a la población y a las autoridades no bajar la guardia con respecto a la pandemia del COVID-19. Aseguró que la situación que se avizora para Huánuco no es buena.

Agregó que según los estudios que ha realizado el Colegio de Médicos y el Ministerio de Salud, la segunda ola podría llegar de diferentes magnitudes en las regiones del Perú.

“Lo que se avizora no es bueno para Huánuco, si seguimos con este comportamiento de creer que el coronavirus se fue”.

Señaló que le llama la atención que se siga dando flexibilidad a algunas actividades, “que encuentren personas juntas realizando fiestas.

Darly del Carpio, decana del Colegio de Médicos.

Huánuco no tiene como responde a una segunda Ola

Dijo que la segunda ola va a llegar. “Lima y Arequipa tienen cómo responder en caso de una segunda ola, pero Huánuco no lo tiene”, afirmó.

Indicó que el gobierno regional ha estado distraído con el paro agrario, observándose que no hubo distanciamiento y en su mayoría la falta de mascarilla.

“No tenemos donde poner a los pacientes graves si llega la segunda ola, hacemos un llamado al gobierno para activar el comando Covid, no podemos confiarnos, la segunda ola va a llegar, pero tenemos que evitar que sea tan catastrófica como la primera vez, por eso hacemos el llamado en seguir previniendo”.

Del Carpio informó que en EsSalud Huánuco, han aumentado los casos diarios de contagios. “Hablando de porcentaje, hemos tenido por lo menos antes hasta 70 y 80 casos diarios, otra vez hemos subido a 100 y 120”.

Aseveró que ninguna de las plantas de oxígeno está funcionando, ni están operativas. “Seguimos trayendo balones de oxígenos de la Oroya y Lima, no hay producción propia de oxígeno, había un tanque de oxígeno de almacenamiento, donde se llenaban los balones y se tenían en reserva, pero uno de los tanques lo retiraron, ya que no había demanda, pero las autoridades debían pensar en futuro y había que dejarlo, no fue buena elección sacar este tanque de empresa privada”.

Reconoció el trabajo de las autoridades de aperturar nuevas camas UCI pero asegura que no son suficientes.

