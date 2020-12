Perú sin acuerdos suscritos para adquirir la vacuna COVID-19

Estamos totalmente retrasados en las negociaciones. Solo tenemos acuerdo con Pfizer y ni siquiera ese está asegurado al 100 por ciento, dijo un especialista.

Perú está “totalmente retrasado” en las negociaciones para adquirir vacunas contra el COVID-19, advirtió este lunes Jaime Reusche. Él es miembro del Comando Vacuna, equipo externo que asesora al Gobierno para lograr la inmunización de la población contra el virus, informó la prensa nacional.

“Lo que queremos decir (desde el Comando Vacuna) es que estamos totalmente retrasados en las negociaciones. Solo tenemos acuerdo con Pfizer, no se han suscrito más y ni siquiera el de Pfizer está asegurado al 100 por ciento. Nos faltan dosis, no las tenemos como se habían ofrecido porque no se han firmado los contratos”, dijo Reusche a una televisora nacional.

El asesor indicó que no existe justificación para el retraso en las gestiones, pues Perú invirtió el 12 por ciento de su producto interno bruto (PIB), una inversión que cubre de manera suficiente el costo de los compromisos de pago para dosis.

Jaime Reusche – Foto AP Noticias

“Varios países han firmado más acuerdos que nosotros. No se puede decir que no hay recursos porque Perú ha invertido el 12 por ciento de su PIB, que es más que de los 200 millones de soles (57 millones de dólares) que se requieren para hacer compromisos de pago”, afirmó.

Hasta el momento, Perú sólo ha suscrito acuerdos con Pfizer y la coalición Covax Facility, pero esta última aún no tiene una vacuna lista.

Por otro lado, la primera ministra, Violeta Bermúdez, afirmó el domingo que las primeras inmunizaciones se realizarán durante la primera mitad de 2021.

A la fecha, Perú registra 36 677 decesos por la enfermedad respiratoria y 984 973 infectados.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 70 829 855 casos confirmados de contagio y 1 605 091 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2. (Sputnik)