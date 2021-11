Azúcar: 3 beneficios de reducir su consumo

Consumir azúcar es uno de nuestros hábitos más arraigados desde que éramos niños. Es posible que nuestro primer contacto con ella haya sido a través del cordón umbilical, a través de los alimentos que comía nuestra madre, por medio de la leche materna o ya de plano con la de fórmula, que aunque digan que no, claro que tiene un porcentaje aunque sea mínimo de azúcar. Si no, no estaría dulcecita.

La verdad es que nuestro consumo con este alimento no disminuyó con el tiempo, porque poco a poco nos fuimos familiarizando más y más con ella hasta que se volvió parte de nuestra vida y no la pudimos dejar por completo, porque ya era parte de nuestras bebidas, postres, botanas y hasta guisados. La verdad es que es complicado concebir nuestras comidas sin ella, pero ¿Lo que hacemos realmente es saludable?

La respuesta larga es no, pero el hecho es que actualmente hay muchos adultos que consumen mucha más azúcar de la necesaria, lo cual poco a poco va mermando nuestra salud desde aumentar el nivel de triglicéridos hasta hacernos propensos de padecer obesidad y síndrome metabólico; hipertensión arterial o enfermedad del hígado graso no alcohólico o hasta placa dentar y caries.

Por esa razón, hoy en día ya muchas personas se han decantado y puesto como meta disminuir el consumo de azúcar para cuidar un poco más su salud. No es tan difícil, pues basta con reemplazar los alimentos con alto contenido de azúcar por opciones saludables para así obtener todas las vitaminas y minerales de los alimentos sin las calorías agregadas. También podría ayudarnos a perder peso si nos aplicamos además con nuestro régimen alimenticio y rutina de ejercicio. Y hoy te damos 3 poderosas razones para disminuirla en tu vida.

1. Tiene muchas calorías

De acuerdo con diversos estudios, el azúcar añadida tiene más calorías que la fructuosa natural. A menudo son calorías vacías que son altas y carecen de nutrientes como vitaminas, minerales, proteínas, grasas y fibra, que el cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. Por lo tanto, siempre será más saludable preferir el azúcar natural que la refinada por el bien de tu salud.

2. Puede ayudarte a bajar de peso

De acuerdo con un reciente estudio publicado en la revista Medical Clinics of North America, reducir la ingesta de azúcar podría ayudarte a perder peso y a combatir la obesidad, porque le das chance a tu cuerpo de que metabolice con mayor facilidad las vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes que contienen las fuentes de glucosa y fructuosa naturales, como las frutas y verduras.

3. Disminuye tu colesterol e inflamación

Gran parte de la grasa corporal está relacionada con la inflamación de acuerdo con especialistas. Esto se debe a que cuando se consume azúcar en exceso, hay resistencia a la insulina y mayor cantidad de colesterol del tipo LDL (El malo), que a su vez se asocia con mayores niveles de proteína C, un claro marcador de la inflamación. Por eso, limitar el consumo, puede ayudar a mejorar tu salud.