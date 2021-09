A través de sus redes sociales, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido , desmintió afirmación de vicecanciller de la República de no reconocer al redimen de Nicolás Maduro en Venezuela . “No es la postula del gobierno”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial.

Además, dijo que el presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo una reunión con Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. “Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, manifestó el premier.

