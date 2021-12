El pasado 9 de noviembre, José Vizcarra, excomandante general del Ejército reveló que, el presidente Pedro Castillo le dijo por Whatsapp que tenía un encargo sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no fue hasta ahora que un diario de circulación nacional reveló los chats entre Vizcarra y Castillo, donde se confirma el intento de injerencia del mandatario en el proceso mencionado.

De acuerdo a las conversaciones, todo comenzó el pasado 30 de setiembre. A las 3:42 p.m., Pedro Castillo escribió a Vizcarra, diciéndole: “Le pido conversar con Bruno (Pacheco) para unos temas urgentes” y le mandó el teléfono del exsecretario general de su despacho.

Luego, el 12 de octubre, a las 11:32 a.m., el jefe de Estado reenvió un mensaje solicitando el ascenso del “comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe para coronel”.

Luego de esto, el excomandante general del Ejército le dijo: “Señor presidente, ojalá tenga la oportunidad de conversar solo con usted el tema de los ascensos. Existe mucha interferencia de distintas clases e intereses de por medio, pero yo estoy tratando de ser lo más institucional posible (…). Confíe en su Ejército, que su Ejército confía en usted”.

“Recuerde que el principal asesor en temas del Ejército, es el comandante general del Ejército. Siempre le dirá la verdad y lo mejor para la institución y para el país, más aún si lo que ha logrado en la carrera ha sido producto de su esfuerzo y sin deber favores a nadie. Mi lealtad a su alta investidura siempre, señor presidente”, agregó pero solo recibió de respuesta “muchísimas gracias, general. Saludos a toda su familia”.

Finalmente, el 4 de noviembre, Vizcarra le envió al presidente Castillo la resolución publicada en “El Peruano” que oficializaba su pase al retiro tras la negativa de ascender a quienes le pidieron.

“Gracias, señor presidente, ese es el precio de ser oficial digno y firme, me voy con el reconocimiento de mis oficiales, técnicos y suboficiales y tropa que es lo más importante y lo que me hace digno, le deseo suerte y cuídese. Está rodeado de gente muy mala e incompetente, suerte señor presidente. Me parece que, en el fondo, usted es una buena persona. Ojalá no lo traicionen como lo han hecho conmigo”.