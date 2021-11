José Vizcarra Álvarez, ex comandante general del Ejército, quien pasó a retiro luego que se rehusó a las presiones del Gobierno para ascender a determinados miembros en la institución, pues no correspondía con la meritocracia.

Así lo aseguró Vizcarra, que nunca se le explicó su pase a retiro e indicó que solo no complació los pedidos de ascenso.

Vizcarra informó en una entrevista que se le debió avisar sobre la decisión de su pase a retiro, pero que ni el presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el comandante general del Ejército actual lo hicieron.

“Estaríamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje o a su conveniencia al comandante general de una institución cuya estructura responde a normas establecidas”, sostuvo.

El excomandante descartó que el coronel Fidel Bocanegra solicitó o utilizó algún medio para sugerir su ascenso; por otro lado, dijo que tanto el ministro de Defensa, Walter Ayala, como el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de recomendados, entre ellos, el coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. Más adelante, José Vizcarra añadió que consultó al presidente Castillo la situación, sin embargo, el mandatario también le consultó la manera para ascenderlos, pese a que le advirtió que sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos.

En tanto, Walter Ayala, ministro de Defensa manifestó que no es cierto que el ex comandante general del Ejército haya sido removido de su puesto por no atender a supuestos pedidos para ascender a dos hijos de un amigo suyo.

“Le digo la verdad, a mí los comandantes generales me proponen una lista de ascensos. Lo que yo hago es lo reviso, muy bien, lo firmo. No lo revisé”, subrayó.