El entrenador de UCV se refirió a las finales entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1 2021. “Siempre los partidos así suelen ser parejos y sin mucha distancia entre uno y otro. Además, son partidos en los que cómo llega un equipo u otro pasa a un segundo plano, es difícil de predecir un ganador”, indicó Del Solar en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, el entrenador de César Vallejo comentó quién quisiera que se lleve el título: “No me atrevo a decir si hay favorito entre Alianza Lima y Sporting Cristal, creo que es parejo. Yo quiero que gane Cristal, tengo un cariño enorme al club. Además, cuando veo los partidos de Cristal me gustan más que los de Alianza en tanto al estilo, me gusta cómo gana sus partidos, aunque los dos estilos son igual de válidos”, manifestó.