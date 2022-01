Con pruebas atléticas buscan nuevos valores

Ayer domingo 9 de enero, el CLUB S. SUPER STAR, en coordinación con la I. E. “Javier Heraud Pérez” realizaron el I Festival Infantil de Atletismo. Participaron una veintena de competidores en las diferentes categorías.

El profesor Efraín Ventura Hilario informó que el evento se convocó al celebrarse este martes 11 de enero el aniversario del Sector 5 de San Luis, zona donde se ubica la institución educativa.

Evento Atlético participando niños en diferentes categorías: Sub 9 (nacidos el 2013 y 2014) en 30 m. y 300 m. Sub 11 (nacidos el 2011 y 2012) en 30 m. y 600 m. Categoría Sub 13 (nacidos el 2009 y 2010) en 30 m. y 1000. Categoría Sub 15 (nacidos el 2007 y 2008) en 30 m. y 2000 m.

Ventura dijo que el objetivo de este evento es buscar talentos en el atletismo, para de esta manera, poder ir preparándolos para otros torneos que puedan realizarse a nivel local, regional o nacional.