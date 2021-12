El congresista de la República, Luis Picón Quedo, se pronunció sobre el tan anunciado y prometido proyecto por el gobernador regional, Juan Alvarado, de la carretera de cuatro carriles que pasaría por la ciudad desde el puente Huancachupa – La Esperanza en los distritos de Pillco Marca y Amarilis, señalando que “es una simple afirmación”, dando a entender que no se va realizar dicho proyecto.

Según el Congresista, ese proyecto es una simple propuesta, no hay estudios, no existe un expediente técnico y no tiene financiamiento.

Luis Picón, coincidió con el vicegobernador Erasmo Fernández Sixto, quien desde un inicio cuestionó el proyecto, incluso, denunció pagos irregulares a lo que él llamó “pagos express”. Según Fernández Sixto, los estudios completos de ingeniería del proyecto de cuatro carriles se elaboraron y se pagaron en un tiempo récord. Algo que, según su experiencia, no podría lograrse debido a la magnitud del proyecto.

Terminal Terrestre

A propósito de la reunión con transportistas, el Congresista, también se refirió a la necesidad de un terminal terrestre de envergadura para Huánuco.

Ante las declaraciones del alcalde Luis Villavicencio, de que no hay presupuesto para construir el terminal de autobuses, tampoco para comprar un terreno, el congresista dijo que es cuestión de capacidad.

“La autoridad tiene que tener capacidad, no solo es construir ciclovías, tiene que tener capacidad para atender problemas cruciales, no muy lejos, en Cerro de Pasco, hay terminal terrestre, en toda la zona sur del país hay terminales terrestres, creemos que es de necesidad urgente en Huánuco”, expresó el Congresista.

Refirió que en Huánuco hay terrenos y lo único que faltaría es decisión y capacidad para comprarlos.

“Si las autoridades en ejercicio no pueden hacerlo, mi persona va a impulsar y va a buscar terrenos, de repente en Pillco Marca o en La Esperanza”, dijo, haciendo mención que habría donado dos hectáreas de terreno para el hospital de Essalud.