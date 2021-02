Consejero Cárdenas afirmó investigará la situación

Américo Cárdenas, consejero de Huánuco mostró su preocupación ante la situación del Valdizán. “Hasta donde tengo la información, esa planta está al servicio de la región, no se estaba cobrando un sol, sin embargo, voy a investigar eso y verificar qué hay de cierto”, dijo.

Aseveró que, si nadie está controlando esa planta, es posible que esta situación ocurra, pero recalcó que desconoce la acción. “Voy a contactar con la gerente, en el tema de salud estamos hablando de la vida de las personas”.

Remarcó que no se debe hacer fiesta con la llegada de las vacunas, mientras hay otros requerimientos que necesita la región.

“Yo saludo esa llegada, pero no entiendo porque hacen tanta fiesta, si tenemos otras faltas como oxígeno y personal médicos, aplaudamos cuando ya hayamos encontrado todo lo que necesitamos”, expresó.

Cárdenas replicó a las declaraciones del gerente de Obrainsa que manifestó que “bajaría la palanca” para dejar de suministrar oxígeno por las informaciones de la venta del mismo.

“Si se investiga, es para verificar si es verdad o no, pero amenazar con no suministrar más oxígeno no está bien. Es irresponsabilidad, si de buena voluntad nos están dando el oxígeno tampoco tiene derecho a amenazar con bajar la palanca”, puntualizó.

