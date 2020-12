Diresa recomienda no realizar feria navideña en Huánuco

La Dirección Regional de Salud recomendó no realizar la popular Feria Navideña en la Alameda de la República en Huánuco

George Loarte Raymundez, director de la Dirección de Salud Ambiental, indicó que la recomendación se realiza porque el país aún se encuentra en estado de emergencia y existe la probabilidad de rebrote de COVID-19.

“Nosotros hemos hecho la sustentación y hemos emitido un oficio a la Municipalidad Provincial de Huánuco en el cual se exhortaba a la no implementación de las campañas navideñas, pudiéndose dar un foco infeccioso, debido a que no se hacen las cantidades de pruebas que corresponden”.

Indicó además que se sustenta en el hecho de que ya se tiene más de 100 camas de hospitalización y cinco camas de UCI disponible. “Silenciosamente los casos de contagios están subiendo”.

Explicó que el riesgo que existe es enorme “entendiendo que ya estamos en incrementos de casos.

Dijo que el oficio fue enviado a la Municipalidad Provincial de Huánuco, teniendo en cuenta que es la única entidad que va a realizar esta feria.

“Por parte de Diresa, no hay ninguna garantía, ellos no han presentado en ningún momento ni al Minsa su plan de protocolo, por lo tanto, no hay garantía ya dependerá de ellos si autoriza o no”, aclaró Loarte.

